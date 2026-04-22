Keldon Johnson gana premio a Sexto Hombre del Año de la NBA

Los San Antonio Spurs son uno de los mejores equipos de la temporada, hecho que es respaldado con las nominaciones de Keldon Johnson y Victor Wembanyama a tres premios individuales, de los cuales ya se hicieron con dos.

Y es que, después de que este lunes Wembanyama se hiciera con el premio a Defensivo del Año de manera unánime, el primero elegido de esta manera en la historia de la liga, este miércoles el casaca número "3" de los Spurs, Keldon Johnson, se hizo con el premio a Sexto Hombre del Año.

Con este premio, Johnson se une a Manu Ginóbili de la temporada 2008 en hacerse con este galardón con los de San Antonio.

Además, este reconocimiento individual representa el primero en su carrera.

The 2025-26 @Kia NBA Sixth Man of the Year is... Keldon Johnson! pic.twitter.com/ZXy39oFXbn — NBA (@NBA) April 22, 2026

El "3" de los Spurs jugó los 82 partidos, todos saliendo desde la banca, y se convirtió en apenas el segundo jugador de la NBA en la última década en conseguirlo.

Aunado a esto, se convirtió en el primer jugador de la franquicia en anotar 1,000 puntos como reserva en una temporada, lo que le dio crédito suficiente para hacerse con este premio.

Los otros finalistas fueron Jaime Jaquez Jr., de Miami; y Tim Hardaway Jr., de Denver.

El mexicoamericano lideró a todos los reservas en puntos y en partidos de doble dígito para el Heat, mientras que Hardaway encabezó a todos los reservas con 205 triples y fue el cuarto máximo anotador para los Nuggets.

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