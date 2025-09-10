Cerrar X
Sultanes anuncia la salida de Roberto Kelly después de seis años

Esta es la primera baja después de perder la Final de la Zona Norte contra los Charros de Jalisco por un marcador de 4 series a 1

  • 10
  • Septiembre
    2025

Después de seis temporadas al frente de los Sultanes de Monterrey, con quienes consiguió tres títulos de Zona Norte y una Serie del Rey, el ciclo de Roberto Kelly ha llegado a su fin tras el anuncio de su salida de la franquicia.

La directiva de la novena regiomontana hizo oficial su salida mediante un comunicado.

“Sultanes de Monterrey agradece profundamente a Roberto Kelly su entrega, compromiso y liderazgo durante el tiempo que estuvo al frente de nuestro equipo, al que llegó en 2018 con la convicción de inspirarle una mentalidad ganadora dentro y fuera del diamante”, señala el club.

El estratega panameño llegó en 2018 después de su paso como parte del cuerpo técnico de los San Francisco Giants de la MLB, con quienes levantó tres Series Mundiales.

“Hoy, al concluir un ciclo de nuestra historia, despedimos a Roberto con la plena seguridad de que su talento y conocimientos le deparan nuevos e importantes triunfos en su carrera. De parte de toda la familia Sultanes, te damos las gracias, querido Roberto Kelly”, indica el comunicado.

Esta es la primera baja de Sultanes después de perder la serie de la Final de la Zona Norte contra los Charros de Jalisco por 4-1.

Hasta el momento no ha informado quién será el que ocupe el puesto que dejó vacante Kelly.


