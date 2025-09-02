Charros vencen 6-3 a Sultanes y pone 2-0 la Final de Zona Norte

Los Charros de Jalisco lograron una victoria clave en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Zona Norte, al derrotar 6-3 a los Sultanes de Monterrey en un emocionante encuentro celebrado en el Estadio Panamericano.

El triunfo fue posible gracias al sólido pitcheo de Eduardo Vera, quien en cinco entradas de trabajo permitió solo tres hits y tres carreras, además de ponchar a cuatro rivales. Con este resultado, los Charros se ponen arriba 2-0 en la serie, con un juego más por disputarse en Monterrey.

El inicio del partido favoreció a los Sultanes, quienes tomaron ventaja de 2-0 en la primera entrada. Ramiro Peña inauguró la ofensiva con un doblete que permitió anotar a Gustavo Núñez. Posteriormente, un elevado de sacrificio de Víctor Mendoza terminó en un error del jardinero central Josh Stowers, lo que permitió otra carrera para los regiomontanos. Sin embargo, los Charros reaccionaron rápidamente en la baja de la segunda entrada con un rally de cuatro carreras que les dio la vuelta al marcador.

La ofensiva de Jalisco estuvo encabezada por Josh Stowers, quien impulsó una carrera con un doblete que acercó a los Charros.

En la misma jugada, un lanzamiento descontrolado de Manny Bañuelos permitió que Stowers anotara para empatar el juego. La ventaja de los tapatíos se consolidó cuando Michael Wielansky conectó un doblete que permitió anotar a dos compañeros, poniendo el marcador 4-2 a favor de los Charros.

A pesar de que los Sultanes acortaron distancias en la cuarta entrada gracias a un extra base de Raimel Tapia, los Charros ampliaron su ventaja en la octava entrada.

Primero, Kyle Garlick conectó un doble que permitió a Carlos Báez anotar. Posteriormente, Joshua Fuentes pegó un sencillo que mandó a Garlick al plato para sellar el marcador final de 6-3 a favor de Jalisco.

Con esta victoria, los Charros toman ventaja en la serie y viajarán a Monterrey con la esperanza de ampliar su ventaja. Las acciones de la Final de la Zona Norte se reanudarán este miércoles 3 de septiembre en el Walmart Park, donde los Sultanes buscarán empatar la serie.

Los partidos están programados para las 19:30 horas, y los duelos de pitcheo serán entre Stephen Tarpley por Monterrey y Luis Armando Payán por Jalisco, seguidos por Luis Cessa (MTY) contra Luis Iván Rodríguez (JAL).

Comentarios