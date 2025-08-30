Cerrar X
Sultanes y Charros disputarán la Serie de Campeonato Norte

Los Charros de Jalisco se impusieron en su último juego en Torreón y aseguraron su pase a la Serie de Campeonato de la Zona Norte, donde se medirán a los Sultanes de Monterrey.

El duelo promete ser uno de los más intensos de la postemporada, pues ambas escuadras ya tienen historial en el año: el récord entre temporada regular y playoffs favorece ligeramente a los Sultanes con marca de 9-7.

La serie se disputará al mejor de siete encuentros, iniciando este domingo 31 de agosto en el Estadio Panamericano.

Calendario de la Serie de Campeonato Zona Norte (Sultanes vs Charros)

Juego 1: Domingo 31 de agosto – Estadio Panamericano – 17:00 h

Juego 2: Lunes 1 de septiembre – Estadio Panamericano – 19:30 h

Juego 3: Miércoles 3 de septiembre – Walmart Park – 19:30 h

Juego 4: Jueves 4 de septiembre – Walmart Park – 19:30 h

Juego 5 (de ser necesario): Viernes 5 de septiembre – Walmart Park – 19:30 h

Juego 6 (de ser necesario): Domingo 7 de septiembre – Estadio Panamericano – 17:00 h

Juego 7 (de ser necesario): Lunes 8 de septiembre – Estadio Panamericano – 19:30 h

Con esta serie, la Zona Norte conocerá pronto al equipo que representará en la gran final de la Liga Mexicana de Beisbol 2025.


