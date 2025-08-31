Charros golpea primero en la Final de Zona Norte ante Sultanes

El arranque de la Final de la Zona Norte tuvo un guion digno de película en el Estadio Panamericano, donde Charros de Jalisco se impuso 11-9 a los Sultanes de Monterrey en un duelo de volteretas, batazos oportunos y ofensivas encendidas.

Aunque los regios fueron los primeros en mover la pizarra con un imparable de Ramiro Peña en la apertura del encuentro, los tapatíos reaccionaron con fuerza. En la segunda y tercera entradas armaron rallys que incluyeron batazos de Kyle Garlick, Mateo Gil y Dwight Smith Jr., además de un error defensivo que les abrió la puerta para despegarse 7-1.

El poder de Josh Lester devolvió vida a los Sultanes en la cuarta con un cuadrangular de 439 pies, pero los locales respondieron de inmediato para ampliar la ventaja. La quinta entrada fue la más encendida para Monterrey: un triple de Sebastián Elizalde, un error en la inicial y, sobre todo, un jonrón de tres carreras de Víctor Hugo “La Chule” Mendoza, nivelaron el marcador 8-8 y silenciaron momentáneamente a la tribuna.

Sin embargo, en la séptima llegó la sacudida decisiva. Joshua Fuentes prendió la pelota y la mandó al otro lado del jardín central con Garlick a bordo, devolviendo la ventaja a Jalisco. Monterrey se negó a morir y en la octava descontó con imparable de Gustavo Núñez, pero la respuesta local no tardó: un elevado de sacrificio de Mateo Gil remolcó a Mallex Smith para sellar el 11-9 definitivo.

En la loma, Rafael Córdova se apuntó la victoria tras un relevo sólido en la séptima y octava entradas, mientras que Trevor Clifton cerró el noveno inning para su cuarto salvamento en playoffs. La derrota fue para Gerónimo Franzua.

Con este resultado, los Charros toman la delantera en una serie que promete emociones al límite y donde cada entrada cuenta como una batalla.

Comentarios