Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_31_T225544_103_9738460630
Deportes

Charros golpea primero en la Final de Zona Norte ante Sultanes

Charros venció 11-9 a Sultanes en un explosivo primer juego de la Final de la Zona Norte, lleno de batazos, volteretas y emoción en el Estadio Panamericano

  • 31
  • Agosto
    2025

El arranque de la Final de la Zona Norte tuvo un guion digno de película en el Estadio Panamericano, donde Charros de Jalisco se impuso 11-9 a los Sultanes de Monterrey en un duelo de volteretas, batazos oportunos y ofensivas encendidas.

Aunque los regios fueron los primeros en mover la pizarra con un imparable de Ramiro Peña en la apertura del encuentro, los tapatíos reaccionaron con fuerza. En la segunda y tercera entradas armaron rallys que incluyeron batazos de Kyle Garlick, Mateo Gil y Dwight Smith Jr., además de un error defensivo que les abrió la puerta para despegarse 7-1.

El poder de Josh Lester devolvió vida a los Sultanes en la cuarta con un cuadrangular de 439 pies, pero los locales respondieron de inmediato para ampliar la ventaja. La quinta entrada fue la más encendida para Monterrey: un triple de Sebastián Elizalde, un error en la inicial y, sobre todo, un jonrón de tres carreras de Víctor Hugo “La Chule” Mendoza, nivelaron el marcador 8-8 y silenciaron momentáneamente a la tribuna.

Sin embargo, en la séptima llegó la sacudida decisiva. Joshua Fuentes prendió la pelota y la mandó al otro lado del jardín central con Garlick a bordo, devolviendo la ventaja a Jalisco. Monterrey se negó a morir y en la octava descontó con imparable de Gustavo Núñez, pero la respuesta local no tardó: un elevado de sacrificio de Mateo Gil remolcó a Mallex Smith para sellar el 11-9 definitivo.

En la loma, Rafael Córdova se apuntó la victoria tras un relevo sólido en la séptima y octava entradas, mientras que Trevor Clifton cerró el noveno inning para su cuarto salvamento en playoffs. La derrota fue para Gerónimo Franzua.

Con este resultado, los Charros toman la delantera en una serie que promete emociones al límite y donde cada entrada cuenta como una batalla.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T081939_940_aed2e8cd1e
Sultanes y Charros disputarán la Serie de Campeonato Norte
0_D6_A6424_4687d6528a
Sultanes aplasta 11-1 a Tecos y está cerca de la Final de Zona
DSC_0829_6e4cb6d6c2
Sultanes gana 2-0 y vuelve a Monterrey con objetivo de Final
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_b3709f588f
Pospone San Lázaro elección de Mesa Directiva cinco días más
EH_FOTO_VERTICAL_3_2675dfe07d
Josh Ibarra regresa a Fuerza Regia para la nueva temporada
EH_UNA_FOTO_67ea59c375
Denuncian robo de red eléctrica en secundaria de Monterrey
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_15c0370d1e
Dan de alta a alumno de la Prepa 2 que fue golpeado con pupitre
dgf_2543dc3949
Graban caída de parte del techo en antro de Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T081939_940_aed2e8cd1e
Sultanes y Charros disputarán la Serie de Campeonato Norte
publicidad
×