Tendrá Tigres Femenil dos bajas ante Rayadas

Stephany Mayor estará fuera por suspensión y Uchenna Kanu por lesión; la portera de Rayadas, Alejandría Godínez, multa económica por un gesto hacia la afición.

La fiesta de las finales en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil llega esta noche nuevamente a tierras regias; el “Gigante de Acero” albergará el Clásico Regio Femenil 30, en un ambiente calientito y muy futbolero, donde ambas escuadras buscan volver a disputar la última instancia que las llevaría a levantar el máximo cetro en disputa, tras casi un año de ausencia.



Para Rayadas, solamente el triunfo sería la llave que las llevaría a disputar su sexta Final en su historia, pero, Eva Espejo jamás ha vencido a su rival en turno dirigiendo a las chicas de las medias rosas.



Mientras que Tigres Femenil, de ganar o empatar, viviría su episodio ocho en batalla Final, pero no contará con dos piezas claves en el parado inicial que generalmente manda Carmelina Moscato, por las ausencias de su goleadora Stephany Mayor (por suspensión) y Uchenna Kanu (por lesión).



La Comisión Disciplinaria notificó a las universitarias que la apelación sobre la expulsión de Mayor, por una falta sobre la rayada Mariana Cadena, no procedió por lo que se perderá la Vuelta de la Semifinal.



Por otro lado, la guardameta del Monterrey Alejandría Godínez, deberá cubrir una multa económica por realizar conductas que van en detrimento del Fair Play y los principios de deportividad, de acuerdo al artículo 71 del Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol.



Vaya platillo futbolero que nos espera, donde de algo sí estamos seguros: de que habrá presencia regia en el derbi que defina al Campeón de la competencia.



'Gigante de acero'

De las 29 contiendas celebradas hasta el momento, 12 de ellas han sido en el recinto guadalupense, seis de ellas en partidos de Liga y seis en la fase de Liguilla -Semifinal y Final-; los resultados favorecen a Las Amazonas con cinco victorias, cinco igualadas y dos derrotas. Las chicas de amarillo total mecieron las redes contrarias 20 ocasiones y las chicas de las medias rosas anotaron 16 goles.





Estrategas

Esta será la séptima vez en que la profesora Eva Espejo dirija un derbi norteño, donde el empate ha sido la constante en sus resultados al recurrir en cuatro ocasiones en este resultado y cargar con la derrota en un par de ocasiones en estos enfrentamientos.



Es digno de resaltar el cambio de actitud que les inyectó a las chicas de las medias rosas desde que tomó las riendas del equipo.



Pero el resultado que no ha podido conseguir es el que le abrirá la llave para aspirar a ceñirse la corona. Tras cargar con la derrota el pasado viernes, Espejo manifestó en conferencia de prensa: “Es evidente que en los primeros 45 minutos tuvimos un par de titubeos que nos cuestan los dos goles en contra, pero aplaudo los siguientes 45 minutos, que creo que el equipo salió con otra actitud y salió con otra forma de hacer las cosas, con ganas de hacer lo que siempre hace”.



Referente a Tigres Femenil, es digno de resaltar que ha estado presente en todas las fases de Semifinales que se han disputado desde el Torneo de Apertura 2017, aunado a la comunicación que Carmelina Moscato desde su llegada le ha impreso al grupo, manteniendo un ambiente de unidad y el acompañamiento de sus pupilas, incluso, desde que salen a realizar las labores de calentamiento previo a cada batalla.



La timonel felina, tras obtener el triunfo en la edición 29 del Clásico Regio Femenil, refirió lo siguiente: “Creo que tuvimos que cambiar nuestras tácticas en función de la decisión de la tarjeta roja, así que cuando se hace referencia a un cambio en la posesión, eso podría suceder con 10 mujeres. Yo diría que el equipo, nuestro equipo, Tigres, fue extremadamente resiliente para poder terminar nuestro partido”.





¿La localía será factor?

Históricamente, los duelos entre albiazules y auriazules favorecen por mucho a las comandadas por Moscato, al obtener cinco victorias en ambos recintos futboleros, pero la conclusión de su última batalla trajo picantes ingredientes que esta noche saldrán a relucir y harán aún más cerrado este partido.



Pero queda en Espejo en hacer algo distinto en su planteamiento, que desestabilice a su rival y le permita conseguir su primer victoria en estos enfrentamientos.



La localía no asegura ser un factor que determine ser lo primordial para la conclusión de esta fase Semifinal, aunque muchos lo demeriten, los números también cuentan, muchas veces son los que ponen o quitan.



Pero de algo estamos seguros, que todo esto se realizará en un ambiente con sabor a carne asada, machaca y cabrito; a ritmo de acordeón y bajo sexto, pero con un fino toque de balón en la cancha, preciso y precioso.