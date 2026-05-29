Tigres tendrá representante que disputará el Mundial 2026

Canadá presentó su convocatoria definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una mezcla de figuras consolidadas, futbolistas que regresan de lesiones y la presión de disputar el torneo en casa con la expectativa de alcanzar la mejor actuación de su historia.

El técnico Jesse Marsch apostó por una base encabezada por Alphonso Davies, Jonathan David y Stephen Eustáquio, además de incluir al jugador de los Tigres Marcelo Flores, una de las convocatorias que más atención generó tanto en Canadá como en México.

Ubicada en el puesto 30 del ranking de la FIFA, la selección canadiense disputará sus tres encuentros de la fase de grupos como local. Su debut está programado para el 12 de junio en Toronto frente a Bosnia y Herzegovina, dentro de un sector que también integran Suiza y Qatar.

Canadá busca romper una barrera histórica

La selección de la hoja de maple afrontará apenas su tercera participación en una Copa del Mundo después de sus apariciones en México 1986 y Qatar 2022.

En ambas ocasiones quedó eliminada en la fase de grupos, una estadística que el equipo dirigido por Marsch intentará dejar atrás aprovechando la localía y la generación más talentosa que ha producido el futbol canadiense.

Durante el Mundial de Qatar, Canadá finalizó en el último lugar de su grupo, aunque dejó un momento histórico cuando Alphonso Davies marcó el primer gol canadiense en una Copa del Mundo durante la derrota 4-1 frente a Croacia.

Davies encabeza una lista marcada por regresos de lesión

Una de las principales noticias de la convocatoria fue la inclusión de Alphonso Davies, quien continúa recuperándose de problemas físicos sufridos durante la recta final de la temporada con el Bayern Múnich.

El lateral y capitán canadiense no es el único jugador que llega tras superar complicaciones médicas.

También fue convocado el delantero Promise David, quien fue sometido a una cirugía de cadera en febrero tras sufrir la ruptura de un tendón, así como el defensor Moise Bombito, ausente de la selección desde octubre después de fracturarse una pierna en un partido con el Mónaco.

Otro de los futbolistas que logró entrar en la lista definitiva fue el mediocampista Jacob Shaffelburg, pese a haber sufrido una lesión en el tendón de la corva durante las últimas semanas.

La presencia de estos jugadores refleja la confianza del cuerpo técnico en que podrán aportar durante el torneo, aun cuando varios llegan sin haber completado una preparación ideal.

La portería sigue sin dueño

A diferencia de otras posiciones, Marsch aún no tiene definido quién será el arquero titular para el debut mundialista.

La disputa se mantiene entre Maxime Crépeau y Dayne St. Clair, quienes tendrán actividad en los encuentros amistosos previos al torneo antes de que el entrenador tome una decisión definitiva.

Crépeau aseguró que la competencia interna se desarrolla con normalidad y que ambos guardametas entienden la importancia de priorizar el objetivo colectivo.

“Sabemos lo que se viene en cuanto a una decisión y ambos somos lo suficientemente maduros para entender nuestro rol en el equipo, sea cual sea. Entendemos que estaremos aquí el uno para el otro y para el equipo dentro y fuera de la cancha”.

Estos son los 26 futbolistas convocados por Jesse Marsch para representar a Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Porteros:

Maxime Crépeau (Orlando City)

Dayne St. Clair (Inter Miami)

Owen Goodman (Barnsley)

Defensas:

Alphonso Davies (Bayern Múnich)

Alistair Johnston (Celtic)

Richie Laryea (Toronto FC)

Derek Cornelius (Marsella)

Moïse Bombito (Niza)

Alfie Jones (Middlesbrough)

Joel Waterman (CF Montréal)

Luc de Fougerolles (Fulham)

Niko Sigur (Hajduk Split)

Mediocampistas:

Stephen Eustáquio (Porto)

Ismaël Koné (Marsella)

Mathieu Choinière (Grasshopper)

Jonathan Osorio (Toronto FC)

Ali Ahmed (Vancouver Whitecaps)

Tajon Buchanan (Inter de Milán)

Marcelo Flores (Tigres)

Liam Millar (Hull City)

Nathan Saliba (RSC Anderlecht)

Jacob Shaffleburg (Los Ángeles FC)

Delanteros:

Jonathan David (Juventus)

Cyle Larin (Mallorca)

Promise David (Union Saint-Gilloise)

Tani Oluwaseyi (Minnesota United)

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