Tiger Woods enfrenta cargos por conducir drogado en Florida

El legendario golfista estadounidense Tiger Woods enfrenta un nuevo proceso judicial luego de que fiscales del condado de Martin, en Florida, presentaran formalmente cargos en su contra por conducir presuntamente bajo la influencia de alcohol o drogas, derivados de un incidente ocurrido el pasado 27 de marzo en Jupiter.

Durante una audiencia celebrada este martes en un tribunal de Stuart, a unos 170 kilómetros al norte de Miami, los fiscales leyeron los cargos sin la presencia del deportista, quien permanece fuera de Estados Unidos por motivos de salud, según informó su defensa.

El accidente y la detención

De acuerdo con reportes policiales, Woods fue detenido tras mostrar signos visibles de deterioro físico, incluyendo sudoración intensa y un comportamiento descrito como letárgico al caminar.

Las autoridades señalaron además que el exnúmero uno del golf portaba dos pastillas de hidrocodona, un potente analgésico opioide.

Aunque no dio positivo en pruebas de alcoholemia, su negativa a someterse a una prueba de orina derivó en la acusación formal por conducir bajo la influencia de sustancias.

El caso ha generado atención mediática debido al historial médico reciente del deportista y a sus anteriores episodios públicos relacionados con accidentes automovilísticos.

La siguiente comparecencia judicial fue fijada para el 12 de mayo, fecha en la que se evaluará si el caso avanza hacia juicio o si la defensa y la Fiscalía alcanzan un acuerdo de culpabilidad.

Woods se ha declarado inocente hasta el momento. Su abogado indicó que el golfista regresará a territorio estadounidense el próximo sábado, tras haber recibido autorización judicial para viajar al extranjero mientras continúa su tratamiento médico.

Salud, recuperación y carrera en pausa

El incidente ocurre en una etapa particularmente compleja para Woods, quien permanece alejado de la competencia profesional desde 2024 debido a múltiples problemas físicos, incluida una ruptura del tendón de Aquiles y una séptima cirugía de espalda.

El campeón de 15 torneos major había explorado recientemente la posibilidad de regresar para disputar el Masters Tournament de Augusta en abril, lo que habría significado su retorno a los campos tras casi dos años de ausencia, aunque finalmente no concretó esa reaparición.

Considerado uno de los mejores golfistas de todos los tiempos, Woods ha construido una carrera marcada tanto por logros extraordinarios como por desafíos personales y físicos.

Este nuevo episodio judicial añade incertidumbre sobre su futuro profesional, especialmente mientras intenta reconstruir su salud y definir si podrá volver a competir al máximo nivel.

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