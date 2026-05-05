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Escena

Sebastian Stan y Ana de Armas lideran el thriller 'Impunity'

Felipe Gálvez llevará a Cannes una historia de espionaje político basada en el histórico arresto del dictador chileno en Londres

  • 05
  • Mayo
    2026

El cineasta chileno Felipe Gálvez, una de las voces más poderosas del cine latinoamericano contemporáneo tras el impacto de Los colonos, dirigirá a Sebastian Stan y Ana de Armas en Impunity, un thriller de espionaje político inspirado en el arresto de Augusto Pinochet en Londres en 1998, uno de los episodios judiciales más trascendentes del siglo XX.

La producción, respaldada por Pathé y presentada como uno de los paquetes más atractivos del mercado de Cannes, combinará inglés y español en una historia filmada entre Chile, Reino Unido y España, explorando el momento en que por primera vez un exdictador enfrentó la posibilidad de perder su inmunidad y ser juzgado fuera de su país.

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Justicia en las sombras

Basada en el libro 38 Londres Street del reconocido jurista Philippe Sands, la película seguirá dos operaciones encubiertas paralelas: por un lado, un mercenario reclutado por una ONG, y por otro, un emisario chileno atrapado en una compleja red de intereses políticos, traiciones y estrategias internacionales.

Según la sinopsis, ambos personajes descubrirán que la verdadera lucha por la justicia no ocurre en los tribunales, sino detrás de negociaciones secretas y maniobras geopolíticas.

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“Crecí escuchando historias inconclusas, conversaciones interrumpidas por el miedo”, expresó Gálvez. “Con Impunity quiero explorar las páginas borradas de nuestra historia, usando el espionaje no para glorificar conspiraciones, sino para mostrar cómo la justicia puede negociarse, retrasarse y convertirse en espectáculo”.

Reparto de alto perfil y producción global

El elenco se completa con figuras destacadas del cine chileno como Alfredo Castro, Antonia Zegers y Alejandro Goic. Además, Stan y De Armas participarán como productores ejecutivos, reforzando el peso internacional del proyecto.

La cinta reúne a un equipo creativo de primer nivel, varios de ellos colaboradores de Los colonos, incluyendo al director de fotografía Simone D’Arcangelo, la diseñadora de vestuario Muriel Parra, el compositor Harry Allouche y el editor Matthieu Taponier.

El guion fue coescrito por Gálvez junto al argentino Mariano Llinás (Argentina, 1985) y Antonia Girardi, mientras que el casting está a cargo de Carmen Cuba.

Para Pathé, Impunity representa una nueva apuesta por producciones internacionales con profundidad política e histórica. Ardavan Safaee, presidente de Pathé Films, destacó que el proyecto combina “entretenimiento sofisticado” con una reflexión sobre verdades incómodas.

Desde la producción, Benjamín Domenech (Rei Pictures) y Emily Morgan (Quiddity) señalaron que la película busca conectar con una audiencia global en un contexto donde la rendición de cuentas de líderes políticos sigue siendo cuestionada.


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