FIFA cita a Irán en Zúrich para definir su ruta rumbo a 2026

La FIFA convocó a la Federación Iraní de Futbol a una reunión en su sede de Zúrich antes del 20 de mayo para abordar temas clave relacionados con la participación de Irán en la Copa del Mundo de 2026, en medio de un escenario internacional marcado por el conflicto bélico en Medio Oriente y crecientes tensiones diplomáticas.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el encuentro buscará resolver aspectos logísticos, políticos y de seguridad rumbo al torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Infantino mantiene firme la postura

A pesar de las dudas surgidas por la guerra iniciada a finales de febrero tras bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró públicamente que Irán jugará sus partidos de fase de grupos en territorio estadounidense, como está programado.

“Quiero confirmar sin ambigüedades que Irán participará obviamente en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Y, por supuesto, jugará en Estados Unidos”, afirmó Infantino durante la apertura del Congreso 76 de la FIFA en Vancouver.

La declaración fue respaldada incluso por el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que el combinado iraní debe tener permitido competir.

Las declaraciones contrastan con preocupaciones expresadas anteriormente por autoridades iraníes, que solicitaron trasladar sus encuentros a México por motivos de seguridad, petición que fue rechazada por la FIFA.

Las tensiones aumentaron tras un incidente migratorio en Canadá, donde la delegación iraní canceló su asistencia al Congreso de la FIFA en Vancouver después de denunciar un trato ofensivo por parte de agentes de inmigración en el aeropuerto de Toronto.

Tras regresar a Teherán, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, expresó públicamente su intención de reunirse con la FIFA para abordar múltiples asuntos pendientes.

Por ahora, el calendario oficial de Irán no ha sufrido modificaciones. El Team Melli debutará el 16 de junio en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda, volverá a jugar en esa ciudad el 21 de junio contra Bélgica y cerrará la fase de grupos el 27 de junio en Seattle frente a Egipto.

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