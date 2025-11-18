Cerrar X
Tigres domina a Rayados… ¡En el ‘Clásico’ de la Tabla General!

Ambos clubes han coincidido en 80 torneos de la Primera División, y los de la UANL registran más temporadas finalizando en mejor posición que Monterrey

  • 18
  • Noviembre
    2025

Tigres no solamente domina a Rayados en los partidos del Clásico Regiomontano, tras 141 ediciones.

Y es que los felinos también mandan sobre el Monterrey en el ‘derbi’ de la Tabla General en la Primera División del futbol mexicano, desde que ambos clubes coinciden en el máximo circuito del balompié azteca.

De 1974 a la fecha se han celebrado 80 temporadas: 23 largas y 57 cortas, y en ellas los auriazules se han ubicado en 42 campañas arriba de La Pandilla en la clasificación general al finalizar la fase regular.

En cambio, los albiazules han estado en 38 ocasiones encima de los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en el pelotón, tras la primera ronda del certamen.

El dominio de ‘La U’ se reflejó de nueva cuenta tras la fase regular del actual Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, ya que se ubicó en segundo sitio de la Tabla General con 36 unidades, mientras que los blanquiazules fueron quinto con 31 puntos.

Entérate

Estas son las temporadas en las que han coincidido los clubes regios en la Primera División del futbol mexicano, y las veces en que han finalizado en mejor posición, en el ‘Clásico Regio’ de la Tabla General:

Temporadas largas: 23

Ocasiones en las que Rayados terminó en mejor posición que Tigres: 12
Ocasiones en las que Tigres terminó en mejor posición que Rayados: 11

Torneos cortos: 57

Ocasiones en las que Rayados terminó en mejor posición que Tigres: 26
Ocasiones en las que Tigres terminó en mejor posición que Rayados: 31

Total de campañas: 80

Ocasiones en las que Rayados terminó en mejor posición que Tigres: 38
Ocasiones en las que Tigres terminó en mejor posición que Rayados: 42

  • En las temporadas largas, ambos clubes coincidieron a partir de la campaña 1974-1975.
  • En torneos cortos, ambos clubes coincidieron a partir de la campaña del Invierno 1997.

