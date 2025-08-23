Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_23_at_9_38_23_PM_892a74db16
Deportes

Tigres liga tres juegos sin ganar al empatar 2-2 en Mazatlán

Los felinos no pudieron vencer de visita a los Cañoneros, que jugaron con un hombre menos desde el minuto cuatro del primer tiempo

  • 23
  • Agosto
    2025

Tigres sigue en mala racha... y este sábado ligó tres juegos oficiales sin ganar al empatar 2-2 de visita ante Mazatlán, en el Estadio El Encanto. El duelo corresponde a la Fecha 6 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Los de la UANL viven un mal momento en este ciclo futbolístico 2025-2026, ya que solo han ganado un duelo oficial de los últimos cinco disputados, al considerar batallas del campeonato mexicano de la Primera División y de la Leagues Cup.

En ellos, le ganaron 7-0 al Puebla, empataron 2-2 con los de Sinaloa y cayeron 2-1 ante LAFC, 3-1 frente a América  y 2-1 contra Inter Miami.

En el juego de este sábado por la noche, los felinos no aprovecharon la inferioridad numérica del rival para poder vencerlo 

Y es que Mazatlán se quedó con 10 hombres desde el minuto cuatro del primer tiempo por la expulsión de Bryan Colula.

No conforme con eso, los morados se fueron arriba 1-0 en el marcador con tanto de Facundo Almada al minuto 20 de acción. 

Los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León,  emparejaron los cartones al 45'+1 con diana de Ángel Correa. 

Pero al 46', los locales tomaron de nueva cuenta la ventaja por 2-1 con pepinillo de Fabio.

Los dirigidos por Guido Pizarro rescataron la iguala da al 90'+10 con tanto de Nicolás Ibáñez. 

Los auriazules pudieron llevarse la victoria,  pero en tiempo de compensación les anularon un par de goles: uno de André-Pierre Gignac y otro de Juan Sánchez Purata.

El próximo sábado a las 19:00 horas, Tigres visita a Santos en el Estadio TSM Corona, en la Jornada 7 del actual certamen del máximo circuito en el balompié azteca.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_23_T101646_552_4e9a4bfaef
La Liga MX Femenil pierde en penales ante Barcelona
Javier_Aguirre_convoca_a_seis_regios_para_la_seleccion_Nacional_f4a155627a
Javier Aguirre convoca a seis 'regios' para la Selección Nacional
lizbeth_ovalle_tigres_femenil_c9ad1e378d
Lizbeth Ovalle: una 'Maga' que dejó una gran huella en Tigres
publicidad

Últimas Noticias

Max_Dowman_hace_historia_en_la_Liga_Premier_con_Arsenal_9ec743d862
Max Dowman hace historia en la Liga Premier con Arsenal
Entrega_gobernador_parque_de_beisbol_suman_200_mdp_para_Parras_d75c9161e0
Entrega gobernador parque de beisbol; suman $200 mdp para Parras
Colocan_mas_lonas_en_el_Mural_de_los_Desaparecidos_en_Reynosa_bfbb694f41
Colocan más lonas en el Mural de los Desaparecidos en Reynosa
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_22_at_12_45_03_AM_1cab57c0ee
Clúster de NL acusa que hospitales ven a pacientes como negocio
Detectan_grupos_criminales_en_carreteras_de_NL_hay_10_detenidos_dca115cbc9
Detectan grupos criminales en carreteras de NL; hay 10 detenidos
3fd1412a_cc9f_4904_b047_ae6566b03512_26c1bfd7ae
Enfrentamiento contra policías deja 12 abatidos en Dr. Coss
publicidad
×