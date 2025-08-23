Tigres liga tres juegos sin ganar al empatar 2-2 en Mazatlán

Tigres sigue en mala racha... y este sábado ligó tres juegos oficiales sin ganar al empatar 2-2 de visita ante Mazatlán, en el Estadio El Encanto. El duelo corresponde a la Fecha 6 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Los de la UANL viven un mal momento en este ciclo futbolístico 2025-2026, ya que solo han ganado un duelo oficial de los últimos cinco disputados, al considerar batallas del campeonato mexicano de la Primera División y de la Leagues Cup.

En ellos, le ganaron 7-0 al Puebla, empataron 2-2 con los de Sinaloa y cayeron 2-1 ante LAFC, 3-1 frente a América y 2-1 contra Inter Miami.

¡Gool de Mazatlán!



Error de Brunetta y lo aprovecha Mazatlán para adelantarse en el marcador





En el juego de este sábado por la noche, los felinos no aprovecharon la inferioridad numérica del rival para poder vencerlo

Y es que Mazatlán se quedó con 10 hombres desde el minuto cuatro del primer tiempo por la expulsión de Bryan Colula.

No conforme con eso, los morados se fueron arriba 1-0 en el marcador con tanto de Facundo Almada al minuto 20 de acción.

¡Gutierrez impide el empate!



Tigres lo sigue intentando pero el guardameta del Mazatlán la manda a córner





Los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, emparejaron los cartones al 45'+1 con diana de Ángel Correa.

Pero al 46', los locales tomaron de nueva cuenta la ventaja por 2-1 con pepinillo de Fabio.

Los dirigidos por Guido Pizarro rescataron la iguala da al 90'+10 con tanto de Nicolás Ibáñez.

¡Gool de Tigres!



Nico Ibañez la prende y mete el empate al minuto 99





Los auriazules pudieron llevarse la victoria, pero en tiempo de compensación les anularon un par de goles: uno de André-Pierre Gignac y otro de Juan Sánchez Purata.

El próximo sábado a las 19:00 horas, Tigres visita a Santos en el Estadio TSM Corona, en la Jornada 7 del actual certamen del máximo circuito en el balompié azteca.

