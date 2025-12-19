Podcast
Deportes

Germán Berterame, máximo goleador del futbol regio en 2025

Con 27 dianas, el delantero de Rayados se lleva los reflectores por las goles en Liga MX, Concachampions, Leagues Cup, Mundial de Clubes y Copa Intercontinental

  • 19
  • Diciembre
    2025

El delantero de Rayados, Germán Berterame, se convirtió en el máximo goleador del futbol regiomontano en el año 2025, al anotar un total de 27 dianas en todas las competencias oficiales en las que participan los clubes de la Primera División del futbol mexicano, dato proporcionado por @golesycifrasmx en la red social X.

El playera "7" del Monterrey repartió sus dianas en: Liga MX (fase regular y Liguilla), Concachampions, Leagues Cup, Mundial de Clubes y Copa Intercontinental.

El famoso "Berte", futbolista argentino y naturalizado mexicano, fue el segundo lugar a nivel nacional en este rubro, sólo superado por "Paulinho", atacante del Toluca, que marcó 33 "pepinillos" de enero a diciembre de este año.

Germán Berterame le ha marcado gol a todos los equipos de la Primera División del futbol mexicano, incluso a Rayados, cuando jugaba para el Atlético de San Luis.

Entérate

Ellos son los 10 jugadores de la Liga MX con más goles en el 2025, contando juegos de Liga MX, Concachampions, Mundial de Clubes, Leagues Cup y Copa Intercontinental:

1.- ‘Paulinho’ de Toluca: 33 goles
2.- Germán Berterame de Rayados: 27 goles
3.- Ángel Sepúlveda de Cruz Azul: 20 goles
4.- Sergio Canales de Rayados: 20 goles
5.- Juan Brunetta de Tigres: 19 goles
6.- Uros Durdevic de Atlas: 19 goles
7.- Alexis Vega de Toluca: 17 goles
8.- Diber Cambindo de Necaxa: 17 goles
9.- Raúl Zúñiga de América: 16 goles
10.- Ángel Correa de Tigres: 15 goles


