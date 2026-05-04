Tigres tendrá semana crucial en la Conca y en la Liga MX
Este martes define el pase a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y el sábado busca el pase a la semifinal del Torneo Clausura 2026
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Mayo
2026
Tigres… te quiero ver… Campeón... ¡Otra vez!”… Este canto de los Incomparables retumbó el sábado pasado por la noche en el Estadio Universitario, en el juego de ida de cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el cual Tigres venció 3-1 a Chivas.
Y esta frase tomará más fuerza esta semana, en la cual los de la UANL disputarán dos partidos cruciales, en los que buscan pase a la siguiente ronda de fase final en dos distintas competencias.
Uno es este martes a las 19:30 horas en “El Volcán”, en la Vuelta de la Semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, en la cual los auriazules reciben a Nashville de la Major League Soccer (MLS); “La U” tiene ventaja de 1-0 en el marcador global, tras ganar la Ida el martes pasado con gol de Ángel Correa al minuto 33, en Geodis Park… y va por el pase a la Gran Final.
Otro duelo será el sábado a las 19:07 horas en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, ante el Rebaño Sagrado, en la Vuelta de Cuartos de Final de la postemporada del actual campeonato de la Primera División del futbol mexicano; el acumulado está 3-1 en favor de los dirigidos por Guido Pizarro, que ganaron el sábado pasado… y que van en busca del pase a la Semifinal.
¡Qué semana!
Compromisos oficiales que disputará “La U” en estos días:
Este martes
Por el pase a la final
Copa de Campeones de la Concacaf 2026
Fase final - Semifinal
Juego de vuelta
Tigres vs. Nashville
Marcador global: 1-0, favor Tigres.
Estadio Universitario
19:30 horas
¿Qué necesita Tigres para avanzar?
- Ganar o empatar por cualquier marcador.
El sábado
Por el pase a la semifinal
Liga MX
Torneo Clausura 2026
Liguilla - Cuartos de final
Juego de vuelta
Chivas vs. Tigres
Marcador global: 3-1, favor Tigres.
Estadio Akron
19:07 horas
¿Qué necesita Tigres para avanzar?
- Ganar o empatar por cualquier marcador.
- Perder por un gol de diferencia
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