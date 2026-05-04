Tigres tendrá semana crucial en la Conca y en la Liga MX

Tigres… te quiero ver… Campeón... ¡Otra vez!”… Este canto de los Incomparables retumbó el sábado pasado por la noche en el Estadio Universitario, en el juego de ida de cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el cual Tigres venció 3-1 a Chivas.

Y esta frase tomará más fuerza esta semana, en la cual los de la UANL disputarán dos partidos cruciales, en los que buscan pase a la siguiente ronda de fase final en dos distintas competencias.

Uno es este martes a las 19:30 horas en “El Volcán”, en la Vuelta de la Semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, en la cual los auriazules reciben a Nashville de la Major League Soccer (MLS); “La U” tiene ventaja de 1-0 en el marcador global, tras ganar la Ida el martes pasado con gol de Ángel Correa al minuto 33, en Geodis Park… y va por el pase a la Gran Final.

Otro duelo será el sábado a las 19:07 horas en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, ante el Rebaño Sagrado, en la Vuelta de Cuartos de Final de la postemporada del actual campeonato de la Primera División del futbol mexicano; el acumulado está 3-1 en favor de los dirigidos por Guido Pizarro, que ganaron el sábado pasado… y que van en busca del pase a la Semifinal.

¡Qué semana!

Compromisos oficiales que disputará “La U” en estos días:

Este martes

Por el pase a la final

Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Fase final - Semifinal

Juego de vuelta

Tigres vs. Nashville

Marcador global: 1-0, favor Tigres.

Estadio Universitario

19:30 horas

¿Qué necesita Tigres para avanzar?

Ganar o empatar por cualquier marcador.

El sábado

Por el pase a la semifinal

Liga MX

Torneo Clausura 2026

Liguilla - Cuartos de final

Juego de vuelta

Chivas vs. Tigres

Marcador global: 3-1, favor Tigres.

Estadio Akron

19:07 horas

¿Qué necesita Tigres para avanzar?

Ganar o empatar por cualquier marcador.

Perder por un gol de diferencia

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