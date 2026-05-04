Asegura Pizarro que carga de partidos no será excusa para Tigres

El argentino Guido Pizarro, técnico de Tigres UANL, afirmó este lunes que la carga de partidos no será una excusa para que su equipo compita al máximo tanto en la Copa de Campeones de la Concacaf como en el torneo Clausura del fútbol mexicano.

"Sabíamos que habría un desgaste importante por disputar ambos torneos, pero estamos comprometidos a sobreponernos. Queremos mantenernos firmes en las dos competencias, tenemos metas claras y es una gran oportunidad estar bien posicionados en ambas", señaló el entrenador.

Tigres, con ventaja pero sin confiarse

El conjunto felino viene de imponerse 3-1 al Guadalajara en el duelo de ida de los cuartos de final del Clausura, y este martes afrontará el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al Nashville de la MLS.

Pizarro reconoció que la ventaja de 0-1 obtenida en el primer enfrentamiento ante el equipo estadounidense no garantiza nada si no logran mantener solidez defensiva.

"Sabemos que el orden atrás será clave. Hemos mejorado en ese aspecto, pero será un partido complicado. Nashville es un rival fuerte, aunque también entendemos que tenemos una gran oportunidad de llegar a la final", destacó.

Enfocados en cerrar con intensidad

El estratega subrayó que será fundamental evitar distracciones y excesos de confianza en la recta final de ambas competencias.

"Debemos mantenernos concentrados en este cierre. Veo a un plantel completo y competitivo en todas las líneas. Aunque tenemos ventaja, necesitamos hacer un gran partido para merecer el pase a la final", concluyó.

Tigres aspira a disputar la quinta final de la Copa de Campeones de la Concacaf en su historia. De las cuatro anteriores, cayó en las ediciones de 2016, 2017 y 2019, y solo logró el título en 2020, cuando venció a Los Angeles FC.

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