Torero Tomás Angulo resulta muy grave herido tras cornada

El torero español Tomás Angulo se encuentra en estado "muy grave" tras sufrir una aparatosa cogida durante una corrida celebrada este sábado en la plaza de Moralzarzal, en Madrid.

El incidente ocurrió cuando lidiaba al segundo toro de la tarde, perteneciente a la ganadería de Valdefresno, el cual lo embistió en dos ocasiones mientras realizaba su faena con la muleta.

De acuerdo con el parte médico, el diestro presentó una herida por asta de toro en la parte superior del muslo izquierdo, con una trayectoria ascendente de aproximadamente 20 centímetros.

La cornada afectó de manera significativa la arteria femoral en un tramo cercano a los siete centímetros, lo que representa un riesgo crítico debido a la posible pérdida masiva de sangre.

Múltiples heridas

Además, Angulo sufrió una segunda herida con trayectoria lateral de unos 15 centímetros, provocando desgarros en músculos como el sartorio, vasto interno y aductor mayor.

El informe médico también señala una tercera lesión en la parte posterior del muslo izquierdo, con una trayectoria ascendente de aproximadamente 25 centímetros, que alcanzó el hueso isquion y lesionó severamente músculos como el bíceps femoral y el semimembranoso, llegando hasta el fémur.

Otras afectaciones

La cogida también le provocó una contusión en el hemitórax derecho, así como heridas en el cuero cabelludo y en el rostro, además de un golpe en la parte posterior del muslo derecho.

El torero fue atendido de inmediato en la enfermería de la plaza antes de ser trasladado a un centro hospitalario, donde permanece bajo observación médica especializada.

El pronóstico de Angulo es reservado debido a la gravedad de las lesiones, especialmente por la afectación en la arteria femoral, considerada una de las más delicadas en este tipo de percances.

El suceso ha generado preocupación en el ámbito taurino, donde compañeros y aficionados han expresado su apoyo al torero y esperan su pronta recuperación.