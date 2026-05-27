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Eloy Cavazos es un torero… ¡De ‘Puerta Grande’!

Hoy hace 54 años, el sábado 27 de mayo de 1972, logró su segunda y última “Puerta Grande” en la Plaza 'Las Ventas' de Madrid, en España

  • 27
  • Mayo
    2026

El sábado 27 de mayo de 1972, el matador de toros de Guadalupe, Nuevo León, Eloy Cavazos, logró su segunda y última “Puerta Grande” en la Plaza “Las Ventas” de Madrid, en España.

El maestro Eloy le cortó dos orejas al toro “Azulejo”, un ejemplar colorado de la ganadería de Amelia Pérez Tabernero, consolidando su histórica hazaña.

Tras ser ovacionado en el primer toro, Cavazos cuajó una gran faena al último de la tarde, cortándole las dos orejas y saliendo a hombros.

Este triunfo marcó un hito en la tauromaquia mexicana, ya que Cavazos se convirtió en uno de los pocos toreros de México en alcanzar este prestigioso logro en la “Catedral del Toreo”, una gesta que él mismo revalida tras su primer triunfo en 1971.

Ningún torero mexicano ha alcanzado tal hazaña.

El nombre de Eloy Américo Cavazos Ramírez está por eso grabado en Las Ventas al lado de las grandes figuras mundiales que lo han hecho… y no son muchos.

“Abrir las puertas de Las Ventas es el sueño de todo torero y a mí se me cumplió”, dijo en alguna ocasión Eloy Cavazos en una entrevista.

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En su carrera en la Fiesta Brava, Eloy Cavazos lidió 1,907 corridas, cortó 3,974 orejas, 708 rabos y nueve patas. Indultó 38 toros, concedió 62 alternativas, sufrió 20 cornadas y 14 fracturas.

La primera “Puerta Grande” para Eloy Cavazos en la Plaza “Las Ventas” de Madrid, en España, fue la tarde del jueves 20 de mayo de 1971, fecha en la que confirmó la alternativa a sus 21 años de edad. Fue su padrino Miguel Mateo “Miguelín”, y Gabriel de la Casa fue el testigo.

En aquella corrida logró la hazaña de cortarle una oreja a cada uno de los toros de su lote: primero a Retoñito, de 541 kilogramos, y luego a su segundo, de la dehesa de Osborne.


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