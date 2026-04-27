‘Puerta grande’ para los españoles en la ‘Lorenzo Garza’

Luego de una tarde un poco larga, pero triunfal, que poco más de media entrada testificó con gran entusiasmo, los españoles Guillermo Hermoso de Mendoza y Marco Pérez se adueñaron de “la puerta grande” de la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza” al alzarse triunfadores con el corte de dos orejas cada uno después de bordar ambos emocionantes faenas ante dos buenos toros de La Estancia, en tanto que Diego Silveti pechó con lo menos potable del encierro y se fue en blanco, mientras que el lagunero Arturo Gilio cortó una oreja.

Ante el primero de la tarde de nombre “Juncal”, Guillermo Hermoso de Mendoza lució sus caballos ante el débil ejemplar de la estancia al que, encelándolo con la cabalgadura, logró momentos de emoción que calaron en el entusiasmo del respetable que, al finalizar la faena, abroncó a la autoridad por negarle la oreja que se pidió con insistencia. Con su segundo, de nombre Acuarelo, de 495 kilogramos de peso, el caballero encendió el entusiasmo ante un enemigo de mayor pujanza y emotividad en sus embestidas, dejándoselo llegar con mucho temple a las ancas de sus cabalgaduras en cada una de las suertes ejecutadas con perfección y rubricando su faena con la hoja de peral de forma certera para ser premiado con las dos orejas de su enemigo.

En la lidia ordinaria, el primer espada, Diego Silveti, dejó ver la calidad de su quehacer torero ante un primer enemigo complicado y de peligro sordo, pero que le permitió el lucimiento para hilvanar poco a poco una faena bastante decorosa y por encima de las adversas condiciones de su enemigo, sepultando el acero al primer viaje y salir a recibir palmas desde el tercio ante la fuerte petición de oreja negada por la autoridad. Con su segundo, un toro que solo pasó por el pitón izquierdo, el guanajuatense se expuso ante las secas y descompuestas embestidas, luciéndose con menor suerte que su primero, pero siendo ovacionado y aplaudido al final de su quehacer por el esfuerzo realizado durante la faena.

Por su parte, el segundo espada, el lagunero Arturo Gilio, salió a demostrar su valor en todo momento y ante su primero, de nombre Pandereto, cuajó una vistosa faena por derechazos que fueron coreados con gran calado por el respetable, que le premió con una merecida oreja. Con su segundo de nombre “Búfalo”, el diestro inició su trasteo de rodillas para prodigarse de pie, en dos series de muletazos que se fueron apagando por la debilidad de su enemigo. Se eternizó con el descabello escuchando leves pitos.

Por último, el cuarto espada, el español Marco Pérez, tuvo a su cargo la ejecución de dos emocionantes faenas que calaron en el ánimo de la afición regia, que se le entregó al final de la corrida a gritos de “¡Torero, torero..!”. Con su primero, un toro de gran condición para el lucimiento, no lo desaprovechó y lo bordó en una faena ceñida, emocionante, larga, de gran profundidad, perdiendo las orejas que había ya ganado, con el acero. Con el cierre de plaza, el diestro volvió a bordar otro gran toro al que toreó como él quiso, logrando una gran faena que le permitió ser premiado con las dos orejas luego de sepultar el acero y acertar en el descabello en el primer intento.

Al final, los dos toreros españoles, Guillermo Hermoso de Mendoza y Marco Pérez, fueron sacados a hombros de la afición por la puerta grande de la plaza.

La venta de boletos para la corrida anunciada para este viernes continúa en las taquillas de la plaza en los horarios acostumbrados y en la plataforma de Superboletos.com.

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