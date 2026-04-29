Daniel Luque, torero español, vive su mejor momento

Tras su más reciente actuación en la Feria de Abril de Sevilla, el diestro Daniel Luque vuelve a colocarse en el centro de la conversación taurina, luego que el espada de Gerena firmara una gran faena de peso que le valió el corte de una oreja en la exigente Plaza de Toros de la Maestranza, apenas hace unos días.

Un valiosísimo trofeo que, más allá de la estadística, confirma el momento de madurez y solidez artística por el que atraviesa… y eso es precisamente lo que lo trae ahora a la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza”, donde el viernes a las 18:00 horas compartirá cartel con las primeras figuras mexicanas, los queretanos Octavio García “El Payo” y Diego San Román, quienes despacharán un fino y precioso encierro de la ganadería de Jaral de Peñas.

Hablar de Daniel Luque es referirse a una historia de perseverancia, lucha y evolución constante dentro de la tauromaquia contemporánea.

Nacido en Gerena, Sevilla, su irrupción en los ruedos fue temprana, destacando desde novillero por un concepto serio y una técnica depurada que lo trajo a México… y presentarse como tal en la Monumental Monterrey en la temporada 2004.

Tomó la alternativa en 2007, en un momento en el que la competencia entre jóvenes figuras era feroz, lo que obligó al sevillano a forjar un carácter firme y una personalidad que con el tiempo se ha ido afinando hasta alcanzar una expresión más profunda y reposada de su toreo.

Durante sus primeros años como matador, Luque transitó, como normalmente sucede, por una etapa de altibajos, en la que alternó tardes de gran nivel con otras en las que el reconocimiento era escaso.

Sin embargo, lejos de diluirse, optó por el camino más complejo y reinventarse. Fue así como, a base de disciplina y una búsqueda constante de su verdad taurina, logró consolidar un estilo propio basado en el temple, la cercanía y un poderoso valor sereno para conectar con los públicos más exigentes.

Su resurgimiento se hizo evidente en plazas de primera categoría, particularmente en Sevilla y Madrid, donde ha sabido ganarse el respeto de la afición gracias a faenas estructuradas, de trazo largo y profundo contenido emocional.

Luque ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad sólida, un torero que entiende los tiempos y las distancias del toro y que administra con inteligencia y armonía artística cada momento de la lidia.

La presencia de Daniel Luque en Monterrey no es casualidad y su inclusión en este cartel responde al interés de Espectáculos Monterrey, empresa propietaria de la histórica plaza regiomontana, de ofrecer al público a un torero en plenitud, capaz de confrontar, dialogar y ofrecer en el ruedo lo mejor de sí, junto con dos de los importantes exponentes del toreo mexicano como Octavio García “El Payo”, dueño del arte a raudales, y el joven, temerario y valiente, sin ninguna duda, Diego San Román, quienes en la variedad de sus estilos de interpretación del toreo, pronostican la celebración de una gran tarde de toros.

En un contexto adverso en el que la tauromaquia enfrenta cuestionamientos y transformaciones, figuras como Daniel Luque aportan argumentos desde el ruedo: la profundidad del arte, la técnica depurada y la capacidad de emocionar sin artificios.

Su actuación reciente en Sevilla y su próxima comparecencia en Monterrey son, en ese sentido, capítulos de una misma narrativa: la de un torero que ha sabido reinventarse para mantenerse vigente y protagonista en todas las plazas donde se presenta.

Este viernes, la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza” será testigo de una nueva página en la trayectoria de Daniel Luque y de la historia del toreo en esta plaza, pues al lado de Octavio García “El Payo” y Diego San Román, los tres tendrán la oportunidad de demostrar ante el público regiomontano que la historia particular de cada uno de ellos aún tiene mucho por escribirse.

Los boletos para esta sensacional corrida de toros, la segunda de la temporada 2026, se pueden adquirir en las taquillas del coso de la colonia Del Prado y en la plataforma de Superboletos.com.

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