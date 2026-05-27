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¡Olé! Eloy Cavazos recibe homenaje en Puerta Grande de España

Desde la Plaza 'Las Ventas' donde se le rindió un homenaje al torero regiomontano a ritmo de mariachi y en compañía de su familia

  • 27
  • Mayo
    2026

A 54 años de su salida por la Puerta Grande, Eloy Cavazos fue homenajeado este miércoles en Madrid, España.

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Fue en la Plaza “Las Ventas” donde se le rindió un homenaje al torero regiomontano a ritmo de mariachi, en el mismo lugar donde logró la hazaña en la fiesta brava. En compañía de su familia, el matador recordó este momento al salir en hombros de este emblemático lugar.

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En exclusiva para El Horizonte, Eloy Cavazos mencionó que  esta hazaña fue una experiencia inolvidable, la cual recuerda con gran dicha.

"Fue un día muy dichoso para mí. Porque Dios me dio la oportunidad de cumplir 54 años. De abrir la última puerta grande. Imagínense cómo me siento, feliz de la vida"

Su ejemplo de constancia y responsabilidad se vio reflejado en sus más de 42 años de carrera en la fiesta brava, al consolidar logros como el tomar la alternativa el 28 de agosto de 1966 frente al público regiomontano en la Monumental Monterrey con 17 años o lograr el récord de más corridas toreadas en tan solo un año, con 127 festejos.

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Eloy Cavazos se consolidó como uno de los máximos exponentes de la tauromaquia al participar en más de 1,900 corridas y cortando un total de 3,974 orejas. Además, realizó importantes giras en países como Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Francia y Portugal.

Eloy Cavazos es un torero… ¡De ‘Puerta Grande’!

El sábado 27 de mayo de 1972, el matador de toros de Guadalupe, Nuevo León, Eloy Cavazos, logró su segunda y última “Puerta Grande” en la Plaza “Las Ventas” de Madrid, en España.

El maestro Eloy le cortó dos orejas al toro “Azulejo”, un ejemplar colorado de la ganadería de Amelia Pérez Tabernero, consolidando su histórica hazaña.

Aquí te presentamos la nota completa: Eloy Cavazos es un torero… ¡De ‘Puerta Grande’!


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