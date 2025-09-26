Cerrar X
Deportes

Travis Kelce niega conflicto con su entrenador Andy Reid

A pesar del evidente desacuerdo, Andy Reid, campeón con el equipo en tres Super Bowls con Kansas City, al que dirige desde hace 13 años, minimizó lo sucedido

  • 26
  • Septiembre
    2025

Travis Kelce, ala cerrada de Kansas City Chiefs y novio de Taylor Swift, negó este viernes haber tenido una pelea con Andy Reid, entrenador de su equipo, el domingo pasado durante el triunfo que obtuvieron sobre New York Giants.

"Creo que lo que mejor hace el entrenador Reid es retarnos a todos los chicos para dar lo mejor de nosotros mismos, eso me encanta de él. En definitiva me ha ayudado a llevar mi juego a otro nivel", afirmó el jugador a través de The Athletic.

Kelce se refirió al momento en la primera mitad de ese juego en el que, sobre la banda del campo, el 'coach' de 67 años le reclamó de forma enérgica al ala cerrada por una jugada, al tiempo que le chocó de manera intencional hombro contra hombro.

Travis, en vez de guardar silencio al reclamo, encaró a Reid y siguió dando explicaciones hasta que el entrenador se alejó.

"Me encanta ese tipo. No hay nada fuera de este equipo que me haga sentir más vivo e identificado que él. Estamos conectados y conocemos perfectamente las intenciones uno del otro", explicó el 10 veces Pro Bowl.

A pesar del evidente desacuerdo, Andy Reid, campeón con el equipo en tres Super Bowls con Kansas City, al que dirige desde hace 13 años, minimizó lo sucedido.

"Me encanta la pasión de Travis. Es un tipo que se entrega por completo. A veces me toca ser el policía malo, pero es un tipo muy emotivo", señaló el 'coach'.

No es la primera vez que Kelce y Reid se encaran en un partido. En la semana dos de esta campaña, en la derrota de Chiefs ante los campeones Eagles, ocurrió otro altercado en el que el jugador, al salir del campo, golpeó su casco y le gritó a su 'coach'.

Antes, en el Super Bowl LVIII de febrero del 2024, en el que los Chiefs vencieron a San Francisco 49ers, Kelce, frustrado por su poca participación en la primera parte del juego, salió del campo y empujó al entrenador antes de ser detenido por uno de sus compañeros.

En aquella ocasión, el ala cerrada reconoció que su comportamiento fue inexcusable.

"No puedo exaltarme tanto hasta el punto de chocar con el entrenador y desequilibrarlo, fue algo inaceptable", dijo Kelce en ese momento.

Los Chiefs, que suman un triunfo y dos derrotas, se medirán el próximo domingo, en la semana cuatro de la temporada de NFL, a Baltimore Ravens, partido que deben ganar si no quieren ver mermadas sus aspiraciones de clasificar a 'playoffs'. 


