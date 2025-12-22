Podcast
Deportes

Travis Kelce lidera las votaciones al Pro Bowl de la NFL

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs encabeza nuevamente las votaciones al Juego de Estrellas, impulsado por su popularidad dentro y fuera del campo

  22
  Diciembre
    2025

Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs y prometido de la cantante Taylor Swift, lidera por segundo año consecutivo las votaciones para el Pro Bowl de la NFL, programado para el próximo 3 de febrero.

Pese a que el jugador de 36 años atraviesa una de las campañas menos productivas de sus 13 temporadas en la liga, se mantiene como uno de los favoritos de la afición, al acumular 420 mil votos, superando con amplio margen a Josh Allen, mariscal de campo de los Buffalo Bills, quien suma 263 mil 127 sufragios.

Impacto mediático fuera del campo

La popularidad de Kelce se ha visto reforzada desde que a finales de 2023 se dio a conocer su relación con Taylor Swift.

Las apariciones de la cantante en los partidos de los Chiefs detonaron un aumento del 400 por ciento en las ventas del jersey número 87 en septiembre de ese año.

Tras anunciar su compromiso el pasado 27 de agosto a través de Instagram, publicación que superó los 28 millones de “me gusta” en menos de 24 horas, las ventas de su camiseta registraron un nuevo incremento del 200 por ciento.

Aumento de audiencia femenina en la NFL

De acuerdo con datos de la empresa Nielsen, la presencia de Swift en los juegos de Kansas City y de la NFL generó un crecimiento del 53% en la audiencia femenina de entre 12 y 17 años, ampliando el alcance del futbol americano en nuevos sectores del público.

Una carrera llena de récords

Travis Kelce es considerado uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL.

Fue seleccionado por los Chiefs en la tercera ronda del Draft de 2013 y ha establecido marcas como el mayor número de recepciones en playoffs, con 174, y más touchdowns en postemporada para su posición, con 20.

Además, ostenta el récord de más yardas acumuladas en una sola campaña para un ala cerrada, con 1,416, y ha sido elegido en 10 ocasiones al Pro Bowl, además de contar con cuatro designaciones All-Pro.

Las listas oficiales de jugadores de la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional que disputarán el Pro Bowl del próximo 3 de febrero serán dadas a conocer este martes.


