Travis Kelce es el nuevo embajador de la marca Tommy Hilfiger

El estelar ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, da un nuevo paso fuera del emparrillado al convertirse en embajador global de la firma Tommy Hilfiger, en una colaboración que promete marcar tendencia en la industria de la moda.

El anuncio se realizó este 30 de marzo de 2026 y confirma que el tres veces campeón del Super Bowl no solo será imagen de la marca, sino también colaborador creativo en el desarrollo de nuevas colecciones.

La colaboración entre Kelce y la firma estadounidense se extenderá por varias temporadas e incluirá campañas publicitarias, apariciones en eventos internacionales y el codiseño de una línea de menswear y accesorios.

El jugador participará activamente en la creación de una colección cápsula que fusionará el estilo “Classic American Cool” característico de la marca con su estética personal, conocida por ser audaz, moderna y con fuerte influencia deportiva.

La primera campaña protagonizada por Kelce verá la luz en otoño de 2026 y estará ambientada en Nueva York. La propuesta buscará integrar al deportista en el universo creativo de la firma, que combina moda, arte, música, entretenimiento y deporte.

Además, se espera que el jugador luzca prendas de la marca durante sus ya famosos “tunnel walks”, las entradas a los estadios de la NFL que se han convertido en una vitrina de estilo para los atletas.

De los vestidores a la pasarela

La incursión de Kelce en la moda no es casual. Durante años, el jugador ha utilizado los pasillos previos a los partidos como una auténtica pasarela, destacando por looks llamativos y arriesgados que han captado la atención de fanáticos y expertos en estilo.

Ahora, ese sello personal se traducirá en diseños propios, con una colección que, según adelantos, apostará por prendas deportivas con toques de sastrería y una paleta de colores vibrante.

La marca destacó que Kelce aporta una nueva perspectiva al estilo americano atemporal, combinando confianza, individualidad y una visión contemporánea tanto dentro como fuera del campo.

El jugador, por su parte, ha expresado en diversas ocasiones su afinidad con la firma, recordando incluso haber utilizado algunas de sus prendas desde joven, lo que refuerza el carácter auténtico de la colaboración.

La figura de Travis Kelce ha crecido exponencialmente en los últimos años, no solo por su éxito deportivo, sino también por su presencia en la cultura pop.

Su relación con la cantante Taylor Swift y sus apariciones en televisión y plataformas digitales han consolidado su estatus como una celebridad global.

Con este acuerdo, Kelce se suma a la lista de atletas que han logrado trascender el deporte para convertirse en referentes de estilo, confirmando que su impacto va mucho más allá del fútbol americano.

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