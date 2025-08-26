Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos

La cantante Taylor Swift y el astro de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, anunciaron su compromiso.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", escribió Taylor en sus redes sociales.

La noticia, inesperada pero llena de alegría, fue confirmada a través de un comunicado conjunto en redes sociales donde ambos compartieron una fotografía tomada en una ubicación secreta: ella luce un anillo de compromiso en el dedo anular, mientras él la abraza con cariño.

Así comenzó su historia de amor...

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó en julio de 2023 y se ha convertido en una de las más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo.

Todo empezó cuando Travis, estrella de la NFL y jugador de los Kansas City Chiefs, asistió a un concierto de la gira The Eras Tour de Swift en el Arrowhead Stadium, el 8 de julio de 2023.

Con la intención de conquistar a la cantante, Travis elaboró un brazalete de la amistad (friendship bracelet), una tradición popular entre los fans de Swift, con su número de teléfono.

Sin embargo, no logró entregárselo debido a los estrictos rituales de Swift, que evita hablar antes y después de sus shows para cuidar su voz.

En su podcast New Heights, conducido junto a su hermano Jason Kelce, Travis compartió esta anécdota, confesando su decepción por no haber podido conocerla y declarando públicamente su interés por ella.

Este gesto audaz, que Swift más tarde describió como "un movimiento romántico salvaje", captó su atención.

Taylor encontró encantador que Travis no contactara a su equipo, sino que intentara acercarse de manera espontánea, incluso pidiéndole ayuda a la encargada del elevador del estadio.

El romance dio un giro el 24 de septiembre de 2023, cuando Taylor apareció sorpresivamente en un partido de los Chiefs contra los Chicago Bears en el Arrowhead Stadium, sentada junto a la madre de Travis, Donna Kelce.

Las imágenes de Swift animando desde el palco desataron especulaciones sobre una relación.

Ese mismo día, fueron vistos saliendo juntos del estadio, y según un usuario de TikTok, Swift pagó la comida de todos los comensales en un restaurante para tener privacidad con Travis.

La relación se confirmó oficialmente el 14 de octubre de 2023, cuando fueron fotografiados tomados de la mano en Nueva York, tras aparecer por separado en el estreno de la temporada 49 de Saturday Night Live.

Desde entonces, la pareja ha compartido momentos icónicos: Taylor asistió a varios partidos de los Chiefs, luciendo un brazalete con el número 87 de Travis y una sudadera del equipo, mientras que Travis viajó a Buenos Aires en noviembre de 2023 para apoyar a Swift en su concierto en el Estadio River Plate.

Durante este show, Swift modificó la letra de su canción Karma para incluir un guiño a Travis: “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me”, y corrió a sus brazos para besarlo al terminar el concierto, un momento que se volvió viral.

En febrero de 2024, tras la victoria de los Chiefs en el Super Bowl contra los San Francisco 49ers, Swift bajó al campo para celebrar con Travis, compartiendo un apasionado beso frente a las cámaras.

Ese mismo año, Travis sorprendió al público al aparecer en el escenario durante un concierto de Swift en Londres, participando en un sketch entre las canciones The Smallest Man That Ever Lived y I Can Do It With a Broken Heart.

En una entrevista en el podcast New Heights en agosto de 2025, Swift habló por primera vez en detalle sobre su romance, bromeando que el podcast le “consiguió un novio” y describiendo cómo el gesto inicial de Travis le recordó las historias románticas de sus canciones adolescentes.

Travis, por su parte, destacó que ver a Swift en el escenario lo dejó “cautivado” y que su primera conversación fue “la más fácil” de su vida, sintiendo que la conocía de siempre. Ambos enfatizaron que su relación es “orgánica” y natural, a pesar de la intensa atención mediática.

A lo largo de su relación, han demostrado apoyo mutuo: Swift asistió al Super Bowl de 2025, aunque los Chiefs no ganaron, y Travis estuvo involucrado en el lanzamiento del álbum de Swift, The Life of a Showgirl, anunciado en New Heights en agosto de 2025.

Su química, gestos públicos de afecto y la manera en que han integrado sus mundos (música y deportes) han consolidado su imagen como una pareja sólida.

Comentarios