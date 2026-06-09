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Deportes

Túnez celebra su primer entrenamiento en Monterrey

Fue alrededor de las 19:00 horas que el cuadro africano comenzó con su primer entrenamiento en suelo regio, específicamente en las instalaciones de Rayados

  • 09
  • Junio
    2026

Este martes, el estado de Nuevo León comenzó a llenarse de la fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que está a pocas horas de arrancar. Por ahora, en la Sultana del Norte ya comenzaron a calentar motores para la justa con el primer entrenamiento de la selección de Túnez.

Fue alrededor de las 19:00 horas que el cuadro africano comenzó con su primer entrenamiento en suelo regio, específicamente en las instalaciones del Club de Fútbol Monterrey, ubicadas en El Barrial.

Acá, las "Águilas de Cártago" montaron su campamento base, donde pasarán las próximas semanas, pues tendrán dos de sus tres encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Monterrey.

La sesión arrancó con estiramientos, calentamiento y trote leve; posteriormente, el clásico "torito" para comenzar a tomar ritmo y, cerca de las 20:00 horas, comenzó el trabajo más intenso con balón.

Túnez

Con toda la 'carnita' al asador

Sabri Lamouchi, entrenador del combinado tunecino, contó con todos sus jugadores para esta práctica y se espera que tenga todo disponible para su debut el domingo frente a Suecia en el Estadio Monterrey.

¿Qué viene para Túnez?

Por lo pronto, Túnez entrenará toda la semana en las instalaciones de Rayados, su sede central; posteriormente, el sábado temprano, tendrá una conferencia de prensa en el Estadio Monterrey previo al partido frente a Suecia y ya en la noche tendrá su última práctica.

Conexión regia

Como parte de sus labores de responsabilidad social a petición de FIFA, 50 niños pertenecientes a academias de Rayados y sus familias tuvieron acceso al entrenamiento para convivir con los jugadores y cuerpo técnico.

Con información de Alejandro "El Regio" Aguirre


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