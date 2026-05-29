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Túnez tendrá su campamento mundialista en Monterrey

Los tunecinos utilizarán las instalaciones de Rayados ubicadas en El Barrial, uno de los centros de entrenamiento más modernos de México

  • 29
  • Mayo
    2026

Faltando dos semanas para que ruede la pelota con la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Túnez anunció que tendrá su campamento base de preparación en el estado de Nuevo León, siendo el séptimo equipo que estará en el país.

Los tunecinos utilizarán las instalaciones de Rayados ubicadas en El Barrial, uno de los centros de entrenamiento más modernos de México, pues cuenta con todas las facilidades para hacer ejercicios en campo, gimnasio y actividades recreativas.

Cabe destacar que las "Águilas de Cartago" tendrán dos de sus tres compromisos de Fase de Grupos en Nuevo León, por lo que no sorprende que tengan su base en la Sultana del Norte.

Su primer compromiso será ante Suecia, el 14 de junio y el segundo será ante Japón, el día 21; todos en el Estadio Monterrey, también casa de Rayados.

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Estos son los equipos que entrenarán en México

Con Túnez, ya son siete equipos que anunciaron que tendrán su base en México.

Colombia entrenará en las instalaciones del Atlas en Guadalajara, Irán hará lo propio en el centro de entrenamiento de Xolos en Tijuana, Sudáfrica estará en la sede de Pachuca, uno de los campos más modernos y completos de América, Uruguay estará en Cancún, en el centro de entrenamiento Mayakoba.

Además, la Selección Mexicana hará lo propio en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF.

También habrá minicampamento.

Además de esto, la selección de Japón estará un par de días en Nuevo León, precisamente en el Centro de Entrenamiento Tigres, para tener unos días de preparación en suelo regio, antes de partir a Nashville, donde tendrá su sede permanente.


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