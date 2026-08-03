El organismo europeo también exigió preservar documentos y comunicaciones relacionadas con la iniciativa, que buscaba recaudar $4,200 millones de dólares

Inicio / Deportes / UEFA amenaza a FIFA con demanda por plan financiero de Infantino

La UEFA advirtió a la FIFA que analiza emprender acciones legales y exigió la preservación de posibles pruebas relacionadas con el fallido proyecto de Gianni Infantino para ceder parte de las ganancias futuras de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

El organismo rector del fútbol europeo considera que el plan impulsado por el presidente de la FIFA podría derivar en procedimientos judiciales, arbitrajes y quejas regulatorias por su posible impacto en la gobernanza del fútbol internacional.

La advertencia quedó plasmada en una carta enviada por abogados de la UEFA al máximo organismo del balompié mundial, documento que también solicita que no se destruyan correos electrónicos, mensajes, archivos o cualquier otro material relacionado con el proyecto.

Dicha propuesta, promovida directamente por Infantino y mantenida en secreto durante meses, contemplaba la creación de una nueva estructura denominada FIFA Forward Enterprise (FFE).

El objetivo era captar alrededor de $4,200 millones de dólares provenientes de inversionistas privados, entre ellos firmas financieras vinculadas a Estados Unidos.

La nueva entidad habría asumido el control de las operaciones comerciales y de los torneos que actualmente generan ingresos para la FIFA.

Según la propia organización, la escisión estaba valuada en aproximadamente $20,000 millones de dólares y contemplaba pagos únicos de 20 millones de dólares para cada una de las 211 federaciones afiliadas.

Sin embargo, la propuesta fue retirada el pasado sábado luego de una ola de críticas surgidas tras su revelación pública.

Cabe señalar que la UEFA lideró la oposición al proyecto desde el primer momento.

El jueves pasado, las 55 federaciones que integran el organismo europeo sostuvieron reuniones en las que acordaron boicotear competencias y eventos de la FIFA mientras la iniciativa continuara vigente.

Ahora el conflicto entró en una nueva fase con la posibilidad de acciones legales formales.

En la carta enviada por el despacho Dechert, con sede en Nueva York, la UEFA notificó a la FIFA que cualquier destrucción, alteración o desaparición de información relevante podría ser considerada una eliminación indebida de pruebas.

El documento menciona a 18 altos directivos de la FIFA que deberán conservar comunicaciones y documentación relacionada con el proyecto.

Aunque la UEFA ha encabezado la oposición, no es la única organización que ha rechazado el plan.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf también emitieron posicionamientos críticos contra la iniciativa impulsada por Infantino.

Sin embargo, el dirigente suizo mantiene respaldo en varias federaciones africanas, consideradas históricamente como una de sus principales bases políticas.

En Sudamérica, la Conmebol mantiene una relación cercana con la administración de Infantino, especialmente por el apoyo de la FIFA a la ampliación del Mundial de 2030 a 64 selecciones.

La medida beneficiaría directamente a países como Argentina, Uruguay y Paraguay, que compartirán la organización de encuentros con España y Portugal.

El futuro político de Infantino

Hasta hace unas semanas, el panorama para el presidente de la FIFA parecía favorable rumbo a la elección programada para marzo de 2027.

Tras la final del Mundial disputada recientemente, Infantino parecía encaminado a buscar la reelección sin oposición para un cuarto y último mandato que concluiría en 2031.

Sin embargo, la polémica por FIFA Forward Enterprise cambió drásticamente el escenario político dentro del fútbol internacional.

Diversas federaciones que inicialmente habían expresado respaldo a la gestión del dirigente comenzaron a reconsiderar su postura. La Federación de Gales fue la primera en anunciar públicamente que retirará su apoyo.

La fecha límite para registrar candidaturas a la presidencia de la FIFA será el próximo 18 de noviembre, mientras que la elección está programada para celebrarse cuatro meses después en Marruecos, uno de los principales aliados políticos de Infantino y coanfitrión de la Copa del Mundo de 2030.