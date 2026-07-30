UEFA anuncia boicot a torneos de FIFA por plan financiero

La UEFA y sus 55 federaciones miembro acordaron boicotear todas las competiciones organizadas por la FIFA en respuesta al plan impulsado por Gianni Infantino

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Las 55 federaciones que integran el organismo europeo acordaron no participar en las competiciones organizadas por la FIFA como medida de protesta contra el proyecto impulsado por Gianni Infantino para incorporar inversionistas privados a los ingresos derivados de la Copa del Mundo.

La decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria celebrada de manera virtual, convocada tras la presentación del polémico plan financiero promovido por el presidente de la FIFA.

“La UEFA y sus asociaciones nacionales no participarán en competiciones de la FIFA”, informó el organismo europeo al término del encuentro.

La controversia comenzó luego de que se revelara una propuesta para separar las operaciones comerciales de la FIFA en una estructura valorada en $20,000 millones de dólares.

El proyecto contempla que inversionistas privados adquieran una participación del 20 por ciento de dicho negocio, lo que les daría acceso a una parte de los ingresos generados por torneos como la Copa del Mundo masculina y femenina.

De acuerdo con la información difundida esta semana, el inversionista principal sería una firma de Nueva York fundada por Joshua Kushner, empresario estadounidense y hermano de Jared Kushner.

La iniciativa también incluye una oferta económica para las 211 federaciones afiliadas a la FIFA, que recibirían $20 millones de dólares cada una si respaldan el proyecto antes de mediados de septiembre.

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La UEFA considera que el modelo planteado por la FIFA pone en riesgo la independencia del futbol internacional al abrir la puerta a intereses financieros externos en el principal torneo del planeta.

La reunión urgente celebrada por las federaciones europeas tuvo como objetivo definir una respuesta común frente a una propuesta que ha generado rechazo en distintos sectores del futbol mundial.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

Mundiales y torneos, en riesgo

Cabe señalar que la decisión europea podría tener consecuencias inmediatas para el calendario de la FIFA.

La próxima competencia organizada por el organismo es la Copa Mundial Femenina Sub-20, que comenzará el 5 de septiembre en Polonia, precisamente en territorio europeo.