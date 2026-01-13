Podcast
Deportes

PSG lidera premios UEFA y embolsa US$168 millones en Champions

El PSG fue el club mejor pagado por la UEFA en la temporada 2024-25 al ganar $168 millones de dólares. El nuevo formato de Champions elevó los ingresos

  13
  Enero
    2026

El Paris Saint-Germain, campeón de Europa, fue el club que más dinero recibió de la UEFA durante la temporada 2024-25, al embolsarse $168 millones de dólares, de acuerdo con el informe financiero publicado por el organismo rector del futbol europeo.

El nuevo formato dispara los premios

La Liga de Campeones, ya con su formato ampliado a 36 equipos y fase de liga única, repartió un fondo total cercano a $2 mil 900 millones de dólares, unos $466 millones más que en la temporada anterior.

Este cambio provocó que siete clubes superaran la barrera de los $100 millones de dólares en premios.

Inter y el resto del top europeo

El Inter de Milán, subcampeón del torneo, ocupó el segundo lugar en ingresos al recibir $159 millones de dólares. Muy por detrás quedaron otros grandes del continente, aunque todos dentro de cifras históricas.

El Real Madrid, eliminado en cuartos de final por el Arsenal, ingresó cerca de $119 millones de dólares, una caída de $43 millones respecto a lo que obtuvo al ganar la Champions en 2024.

Aun así, sumó $5 millones de dólares extra por conquistar la Supercopa de la UEFA.

Ingleses e italianos, con contrastes

En Inglaterra, el Manchester City fue el club con menores ingresos entre los representantes de la Premier, al obtener $88.5 millones de dólares tras quedar fuera en la ronda de playoffs.

En contraste, el Inter ganó al menos el doble que cualquiera de los otros equipos italianos participantes.

El Aston Villa fue el único cuarto finalista que no alcanzó los $100 millones de dólares, con $97.5 millones, afectado por su bajo coeficiente UEFA tras volver al torneo luego de 41 años.

Europa League y Conference, muy lejos

La diferencia económica quedó clara en los otros torneos. El campeón de la Europa League, Tottenham, recibió $47.8 millones de dólares, mientras que el subcampeón Manchester United obtuvo $41.9 millones.

En la Conference League, el campeón Chelsea ganó apenas $25.4 millones de dólares, cifra muy inferior a las recompensas de la Champions, aunque suficiente para asegurar su regreso al máximo torneo europeo.

Salarios en la UEFA

Por otra parte, el informe también reveló que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, mantuvo su salario sin aumento en $4 millones de dólares anuales, mientras que el secretario general Theodore Theodoridis elevó su compensación total a $2.56 millones de dólares.


Comentarios

