UEFA autoriza que el Villarreal-Barcelona se juegue en Miami

La UEFA sorprendió este lunes al anunciar que ha autorizado de manera excepcional la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido entre Villarreal y Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports, se juegue en Miami, Estados Unidos.

El organismo explicó que la decisión se debe a las “lagunas normativas a nivel mundial” en el reglamento actual de la FIFA, que está siendo revisado, y aclaró que su postura “no debe considerarse un precedente”.

“Aunque es lamentable tener que permitir estos partidos, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”, afirmó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

We are opposed to domestic league matches being played abroad.



Two requests have been approved on an exceptional basis due to regulatory gaps at global level.



We are committed to anchoring the integrity of domestic competitions and fans’ perspectives in forthcoming FIFA rules. — UEFA (@UEFA) October 6, 2025

La UEFA reiteró su “clara oposición” a que los encuentros de ligas nacionales se jueguen fuera de sus fronteras. No obstante, el Comité Ejecutivo reconoció que la normativa internacional no ofrece aún un marco claro para resolver casos de este tipo, por lo que decidió aprobar, también de forma excepcional, el Milan-Como, que se jugará en Perth, Australia, debido a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Según la UEFA, la medida no implica un cambio de política, sino una respuesta “temporal y pragmática” ante la falta de regulación.

"Los partidos de liga deben jugarse en casa”: Ceferin

El presidente del organismo, Aleksander Ceferin, insistió en que los partidos de liga “deben disputarse en casa”, subrayando que jugar en el extranjero “priva de sus derechos a los aficionados locales y distorsiona la competencia”.

“Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Me gustaría agradecer a las 55 federaciones nacionales por su compromiso responsable en un tema tan delicado”, añadió Ceferin.

Oposición de clubes y jugadores al partido en Miami

El traslado del Villarreal-Barcelona a Miami no ha estado exento de polémica. La iniciativa, respaldada por la RFEF y los dos clubes involucrados, cuenta con la oposición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), del Real Madrid y de diversas asociaciones de aficionados.

El club blanco denunció que la medida “vulnera el principio de reciprocidad territorial” y “otorga ventaja deportiva indebida” a los equipos solicitantes, al alterar el equilibrio competitivo del torneo.

Por su parte, la AFE calificó el traslado como una “falta de respeto a los jugadores”, argumentando que no hubo consulta ni diálogo previo con los futbolistas.

Las asociaciones europeas de aficionados, entre ellas la española FASFE, también rechazaron la idea de trasladar partidos domésticos a otros países, al considerar que rompe el vínculo entre clubes y comunidades locales.

La FIFA, por su parte, modificó hace un año su reglamento sobre partidos internacionales, con el fin de evaluar el impacto competitivo y económico de los encuentros disputados fuera del territorio de la federación correspondiente.

Por su parte, la UEFA concluyó que participará activamente con la FIFA en la revisión del marco normativo para garantizar que el futuro del fútbol “mantenga la integridad de las competiciones nacionales”.

Comentarios