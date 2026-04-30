Concacaf sella acuerdo histórico con UEFA hasta 2031

En la antesala del 76º Congreso de la FIFA en Vancouver, la Concacaf dio un paso firme en su proyección internacional al firmar un Memorando de Entendimiento (MoU) con la UEFA.

El acuerdo, rubricado por Victor Montagliani y Aleksander Čeferin, tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2031 y establece una hoja de ruta para fortalecer el desarrollo del futbol en ambas regiones.

UEFA 🤝 @Concacaf



📝 We have signed a new Memorandum of Understanding with the Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football.



⚽🌎 The partnership will ensure long-term ties between the confederations, strengthening development initiatives and the… pic.twitter.com/TEU87xVFkH — UEFA (@UEFA) April 29, 2026

Impulso al crecimiento y competitividad

La alianza busca consolidar el crecimiento que Concacaf ha mostrado en los últimos años, apostando por elevar los estándares deportivos, administrativos y comerciales.

El entendimiento contempla colaboración en áreas clave como:

Desarrollo de talento joven

Profesionalización de entrenadores y dirigentes

Capacitación de árbitros

Intercambio de experiencias y metodologías

La posibilidad de trabajar junto a UEFA representa una oportunidad estratégica para acelerar la evolución del futbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Uno de los ejes centrales del acuerdo será el impulso a futbolistas jóvenes. Equipos masculinos y femeninos de asociaciones miembro de Concacaf podrán participar en torneos juveniles organizados por UEFA.

Esta exposición permitirá a los jugadores competir en contextos de alto nivel, clave para su crecimiento deportivo, además de fomentar el intercambio cultural y la proyección internacional.

Capacitación integral y fortalecimiento arbitral

El Memorando también pone énfasis en la formación integral del ecosistema futbolístico. Se desarrollarán programas de capacitación que incluirán:

Participación en conferencias internacionales

Observación en finales y torneos de élite

Intercambio de conocimiento en gestión deportiva

En el ámbito arbitral, se ampliarán los programas de intercambio, permitiendo que silbantes de Concacaf participen en competiciones europeas y viceversa, con el objetivo de unificar criterios y elevar el nivel.

Fútbol femenino y nuevas oportunidades

El desarrollo del futbol femenino ocupa un lugar central dentro del acuerdo. La experiencia de UEFA en la profesionalización de ligas femeninas será clave para impulsar estructuras similares en Concacaf.

Se contemplan talleres conjuntos, programas de captación de talento y estrategias para fortalecer la visibilidad y competitividad de las jugadoras en ambas regiones.

Aunque no hay confirmación oficial, el acuerdo abre la puerta a la creación de nuevas competiciones intercontinentales o torneos de exhibición entre clubes de ambas confederaciones.

Además, la cooperación técnica permitirá a Concacaf adoptar herramientas avanzadas de análisis de datos, scouting y gestión deportiva, lo que podría reducir la brecha competitiva en la región.

El Memorando establece un marco flexible de cooperación hasta 2031, con reuniones periódicas y evaluaciones conjuntas para medir avances y ajustar estrategias.

En paralelo, el acuerdo se inscribe en un contexto de expansión del fútbol internacional, con eventos como el Mundial de 2026 como telón de fondo.

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