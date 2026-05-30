El PSG gana la Liga de Campeones en los penaltis

El conjunto parisino conquistó su segundo título consecutivo de Liga de Campeones al imponerse 4-3 en la tanda de penales tras empatar 1-1.

El Paris Saint-Germain volvió a escribir su nombre en la historia del futbol europeo al conquistar su segundo título consecutivo de la Liga de Campeones, luego de derrotar al Arsenal en una intensa final que se definió desde los once pasos tras un empate 1-1 en tiempo reglamentario y prórroga.

Una final de alta tensión en Budapest

El encuentro, disputado en la Puskas Arena, comenzó de manera favorable para el conjunto inglés. Apenas al minuto seis, Kai Havertz aprovechó un desborde por la banda izquierda para superar al guardameta Matvey Safonov y adelantar al Arsenal en el marcador.

Sin embargo, el PSG reaccionó y asumió el control del partido mediante una mayor posesión de balón y constantes llegadas al área rival, manteniendo la presión durante gran parte del encuentro.

La insistencia del equipo dirigido por Luis Enrique encontró recompensa al minuto 65, cuando Ousmane Dembélé convirtió un penal que devolvió la igualdad al marcador y mantuvo vivas las aspiraciones del campeón defensor.

El empate persistió durante el resto del tiempo reglamentario y los 30 minutos adicionales, obligando a definir el título mediante una tanda de penales, algo que no ocurría en una final del torneo desde hacía una década.

Los penales decidieron al campeón

La serie estuvo marcada por la tensión y los errores. Eberechi Eze falló uno de los disparos del Arsenal, aunque el arquero David Raya respondió al detener el cobro de Nuno Mendes para mantener con vida a los ingleses.

Posteriormente, el brasileño Lucas Beraldo convirtió el cuarto penal del PSG, dejando toda la presión sobre Gabriel Magalhaes, quien estaba obligado a marcar para extender la definición a muerte súbita.

Sin embargo, el defensor brasileño envió su disparo por encima del travesaño, sellando la victoria parisina por 4-3 y desatando la celebración de los jugadores, cuerpo técnico y aficionados franceses.

Luis Enrique celebra una nueva hazaña

Tras el encuentro, el técnico español Luis Enrique destacó la dificultad de repetir un título continental y reconoció el esfuerzo realizado por su plantilla durante toda la campaña.

Por su parte, el capitán Marquinhos resaltó que el equipo asumió desde el inicio de la temporada el reto de defender la corona europea, consciente de que mantener el éxito suele ser más complicado que alcanzarlo por primera vez.

Con este resultado, el Paris Saint-Germain confirma su dominio reciente en el futbol europeo y consolida una etapa histórica bajo el mando de Luis Enrique, al convertirse nuevamente en el mejor equipo del continente.

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