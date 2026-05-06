Atlético de Madrid rompe proyección de ingresos en UEFA Champions

A pesar de su eliminación en Semifinales frente al Arsenal, el Atlético de Madrid se encamina a firmar su mejor desempeño económico en la historia de la UEFA Champions League.

El club rojiblanco acumula hasta ahora ingresos por 75.15 millones de euros en la actual edición, cifra que podría superar los 105 millones una vez que se agregue el llamado “pilar de valor” de la UEFA.

Este nuevo concepto, introducido con el cambio de formato del torneo, combina factores como los derechos televisivos y el coeficiente histórico de los clubes, lo que incrementa significativamente los ingresos finales.

La eliminación en Semifinales no solo significó el adiós al título, sino también la pérdida de una bolsa adicional de 18.5 millones de euros correspondiente a la final, sin embargo el impacto económico no frena la proyección histórica del club.

De concretarse la estimación, el Atlético superaría su mejor registro previo: los 102.3 millones de euros obtenidos en la temporada 2023-2024, cuando fue eliminado en Cuartos de Final bajo el formato anterior.

Desglose de ingresos en la actual edición

Hasta el momento, los ingresos del conjunto colchonero se distribuyen de la siguiente manera:

18.62 millones por participación en fase inicial

8.4 millones por cuatro victorias

0.7 millones por un empate

6.93 millones por su posición en la tabla

1 millón por acceder a ronda intermedia

1 millón adicional por superarla

11 millones por Cctavos de Final

12.5 millones por Cuartos

15 millones por Semifinales

A esta cifra aún se sumará el reparto del “pilar de valor”, que este año distribuirá 853 millones de euros entre los clubes participantes.

El peso del nuevo modelo de UEFA

El nuevo esquema financiero de la UEFA ha cambiado la lógica de ingresos en la Champions League. Ahora, además del rendimiento deportivo, factores como el mercado televisivo y la relevancia histórica del club juegan un papel clave.

En la temporada pasada, el Atlético recibió 53.5 millones por méritos deportivos, que ascendieron a 84.9 millones tras añadir el componente de valor. Una tendencia que ahora se amplifica con mejores resultados deportivos.

Una década de estabilidad europea

El Atlético ha consolidado su presencia en la élite del futbol europeo con 13 participaciones consecutivas en Champions League desde la llegada de Diego Simeone en la temporada 2013-2014.

En ese periodo, el club ha acumulado ingresos totales por 935.6 millones de euros en la competición, reflejo de una estabilidad tanto deportiva como financiera.

Entre sus campañas más destacadas se encuentran:

2023-2024: 102.3 millones

2021-2022: 98 millones

2019-2020: 91.4 millones

2015-2016 (subcampeón): 69.6 millones

2013-2014 (subcampeón): 52.6 millones

Con un entorno cada vez más competitivo y un modelo económico en transformación, el Atlético enfrenta el desafío de sostener su protagonismo deportivo para asegurar ingresos crecientes.

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