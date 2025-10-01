Cerrar X
fifa_israel_uefa_6540c4b853
FIFA aclara que suspensión de Israel depende de la UEFA

El vicepresidente de la FIFA aseguró que la decisión de suspender a Israel de competiciones internacionales corresponde exclusivamente a la UEFA

  01
  Octubre
    2025

El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, señaló este miércoles que la organización no decidirá sobre la participación de Israel en competiciones internacionales, y que esta responsabilidad recae únicamente en la UEFA, de la cual Israel es miembro.

“Israel es un miembro de la UEFA y no es diferente a cualquier otro país de la región. Es una decisión de ellos y debemos respetar tanto el proceso como su decisión”, afirmó Montagliani durante la Leaders Sports Business en Londres.

La solicitud de suspender a Israel ha sido planteada por ocho expertos de la ONU, incluyendo a la relatora para Palestina, Francesca Albanese, quienes han pedido a FIFA y UEFA que excluyan a la selección israelí como respuesta al “genocidio en curso en el territorio palestino ocupado”.

Los críticos citan el caso de Rusia, suspendida de las competiciones europeas tras la invasión a Ucrania en 2022, como precedente de acción contra naciones involucradas en violaciones graves de derechos humanos.

Estados Unidos, uno de los países anfitriones del Mundial 2026, ha asegurado que hará todo lo posible para que Israel participe si logra clasificar.

Mientras tanto, la Federación Turca se convirtió en la primera de Europa en solicitar oficialmente la exclusión de Israel de torneos internacionales, y 50 atletas han firmado una carta instando a la UEFA a suspender a todos los equipos israelíes hasta que se cumpla la ley internacional y se detenga la violencia contra civiles palestinos.

Cabe mencionar que los expertos de la ONU aclararon que cualquier sanción debe aplicarse al Estado, no a los jugadores, para evitar discriminación por nacionalidad.

“El deporte no puede ser neutral ante las injusticias”, señalaron.

Israel en camino al Mundial 2026

Actualmente, Israel ocupa el tercer lugar en su grupo de clasificación para la Copa del Mundo 2026, detrás de Noruega e Italia.

El torneo se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y la controversia sobre su participación mantiene en debate a federaciones y organismos internacionales.


