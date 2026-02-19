Denuncian a presidentes de FIFA y UEFA por Palestina

Varias organizaciones internacionales presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra los presidentes de la FIFA y la UEFA, al acusarlos de “legitimar la ocupación de Palestina” mediante la participación de clubes israelíes asentados en territorios ocupados.

La querella fue entregada en Bruselas por una coalición de organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos vinculados al deporte, que señalan posibles responsabilidades por complicidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Señalamientos contra los dirigentes

La denuncia apunta directamente a Gianni Infantino y Aleksander Čeferin, a quienes se acusa de permitir que equipos ubicados en asentamientos en territorio palestino participen en competiciones oficiales.

Según los denunciantes, esa inclusión normaliza la presencia de colonias en zonas ocupadas y facilita apoyo financiero y estructural a clubes que operan fuera de las fronteras reconocidas internacionalmente.

Participación de clubes en territorios ocupados

Las organizaciones sostienen que equipos vinculados a la Asociación de Fútbol de Israel disputan partidos en tierras que consideran pertenecientes a Palestina, lo que, afirman, contribuye a consolidar la ocupación.

También alegan que los palestinos enfrentan restricciones para asistir a esos encuentros, jugar o dirigir a los clubes ubicados en los asentamientos.

El documento sostiene que los dirigentes del fútbol internacional habrían ignorado advertencias de expertos en derechos humanos, así como informes de organizaciones internacionales que cuestionan la participación de estos equipos.

Los abogados que impulsan el caso consideran que la investigación podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de entidades deportivas globales que ejercen funciones regulatorias con impacto político y económico.

Hasta ahora, ni los organismos futbolísticos ni sus presidentes han emitido una respuesta formal a la denuncia.

El proceso en la CPI se encuentra en fase inicial y dependerá de la evaluación del tribunal determinar si procede abrir una investigación.

Comentarios