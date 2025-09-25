Cerrar X
UEFA evalúa suspender a Israel de todas las competiciones

La UEFA se reunirá la próxima semana para decidir si suspende a Israel de todas las competiciones internacionales, tras el llamado de expertos de la ONU

  • 25
  • Septiembre
    2025

La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) discutirá la próxima semana la participación de Israel en sus competiciones.

Según el diario británico The Times, la mayoría de los miembros del comité ejecutivo se inclinan por suspender a la selección y a los clubes israelíes.

La medida sigue a la petición de ocho expertos de Naciones Unidas, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, quienes solicitaron a FIFA y UEFA sanciones deportivas contra Israel como respuesta a la ofensiva militar en los territorios palestinos ocupados.

Los sectores que apoyan la suspensión señalan el precedente de Rusia, excluida de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022.

Una decisión similar pondría en jaque las aspiraciones de Israel rumbo al Mundial 2026, donde marcha tercero en su grupo clasificatorio detrás de Noruega e Italia.

Impacto en competiciones de clubes

En cuanto a los torneos continentales, el Maccabi Tel Aviv es el único club israelí en competencia esta temporada. Su reciente partido contra el PAOK en Grecia estuvo marcado por protestas en su contra, lo que muestra el creciente rechazo en el plano internacional.

Críticas al silencio de UEFA

Cabe señalar que la UEFA ya había expresado en agosto su oposición a la matanza de civiles durante un acto simbólico en la Supercopa de Europa, aunque evitó mencionar a Israel.

Esto generó críticas de figuras como Mohamed Salah, quien cuestionó la falta de claridad tras la muerte del futbolista palestino Suleiman al-Obeid, asesinado en Gaza mientras esperaba ayuda humanitaria.

Por su parte, los expertos de la ONU precisaron que un eventual boicot debe dirigirse contra el Estado de Israel, no contra sus deportistas.

Argumentaron que las selecciones nacionales que representan a gobiernos responsables de violaciones masivas a los derechos humanos sí pueden ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado.


Comentarios

