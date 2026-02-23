UEFA suspende a Prestianni tras insulto racista a Vinicius Jr

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) suspendió de manera provisional por un partido al delantero del Benfica, Gianluca Prestianni, luego de ser acusado de emitir comentarios racistas en contra de Vinicius Jr.

Dicha decisión implica que Prestianni se perderá el partido de vuelta del repechaje de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y Benfica el miércoles.

Ante esto, se activó el protocolo antirracismo, pero no se tomó ninguna otra medida durante el partido. Esto corresponde a que ya que no había pruebas contra Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta mientras hablaba con Vinicius Jr.

De acuerdo con el comunicado, se indicó que la decisión de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA está relacionada con una conducta discriminatoria.

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su correspondiente remisión a los órganos disciplinarios de la UEFA”, señaló.

Benfica muestra su apoyo a Prestianni

Benfica mostró su apoyo a Prestianni, y el club portugués sostuvo que los jugadores del Madrid que dijeron haber escuchado el insulto estaban demasiado lejos.

Por su parte, los seguidores del Benfica reaccionaron a que Vinicius celebrara su gol a los 50 minutos bailando junto al banderín de la esquina.

Prestianni insistió en que Vinicius malinterpretó lo que se dijo, mientras que, según reportes, jugadores de Benfica afirmaron después del partido que el argentino provocó al delantero brasileño, pero que nunca lo insultó racialmente.

