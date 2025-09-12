Cerrar X
UEFA suspende castigo al director técnico del FC Barcelona

La UEFA levantó la sanción de un partido a Hansi Flick y Marcus Sorg, por lo que ambos estarán en el banquillo en el debut del Barcelona en Champions

  • 12
  • Septiembre
    2025

La UEFA aceptó parcialmente el recurso presentado por el FC Barcelona y retiró la sanción de un partido impuesta a Hansi Flick y su asistente Marcus Sorg, derivada de los incidentes en el túnel de vestuarios tras la eliminación ante el Inter de Milán en semifinales de Champions.

Aunque el organismo europeo anuló la suspensión, mantuvo la multa económica de 20.000 euros para cada entrenador y estableció un periodo de vigilancia de un año. 

En su apelación, el club alegó que la magnitud del encuentro generó tensión, negó que existieran insultos a oficiales antidopaje y recalcó que tanto Flick como Sorg presentaron disculpas sinceras.

Por su parte, la UEFA valoró también que el incidente no tuvo repercusión pública.

Con esta resolución, Flick y Sorg estarán disponibles en el banquillo el próximo jueves, cuando el Barcelona debutará en la fase de grupos de la Liga de Campeones visitando al Newcastle United en Inglaterra.

 


