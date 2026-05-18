Confirma CSP presencia del rey de España en el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que el rey Felipe VI de España visitará México para asistir al partido entre las selecciones de España y Uruguay durante el Mundial 2026, encuentro programado para el próximo 26 de junio en Guadalajara.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que recibió este mismo lunes la respuesta positiva del monarca español y destacó que la relación entre ambos países atraviesa actualmente “un momento distinto”, luego de varios años marcados por tensiones diplomáticas relacionadas con la Conquista y el reconocimiento histórico de los abusos cometidos durante ese periodo.

Aunque evitó confirmar si sostendrá una reunión privada con Felipe VI durante su estancia en México, Sheinbaum subrayó que el acercamiento reciente entre ambos gobiernos refleja una nueva etapa en la relación bilateral.

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Recordó que el distanciamiento con España se originó tras la carta enviada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI, en la que solicitaba una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista.

Sheinbaum consideró que la ausencia de una respuesta directa del monarca en aquel momento fue vista como un agravio hacia México y hacia el expresidente López Obrador.

“Era un agravio no solo hacia el presidente López Obrador, que es un presidente muy querido, sino hacia el pueblo de México”, expresó.

Recordó además que esa situación influyó en su decisión de no invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión presidencial.

Sin embargo, sostuvo que en los últimos meses se ha registrado un cambio importante en el discurso y la postura de España respecto al pasado histórico compartido.

Destacó que primero el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció públicamente que durante la Conquista existieron abusos que debían analizarse históricamente.

Posteriormente, dijo, el propio rey Felipe VI hizo declaraciones similares.

“Es un momento completamente distinto”, afirmó.

Celebró que exista ahora un reconocimiento más amplio sobre lo ocurrido durante la colonización española y aseguró que México seguirá insistiendo en la defensa de su memoria histórica y de sus raíces culturales.

“Para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de la grandeza cultural de México, de reconocer que los valores de las y los mexicanos vienen de ahí”, sostuvo.

Añadió que el objetivo de su gobierno es que se reconozca el valor de las civilizaciones originarias y de los pueblos indígenas que dieron forma al país.

Sheinbaum critica visión de la Conquista

Durante su mensaje, la titular del Poder Ejecutivo federal también cuestionó las posturas que aún defienden la idea de que los conquistadores españoles llegaron a “civilizar” a los pueblos originarios.

“Con excepción de algunos que todavía siguen reivindicando a Hernán Cortés, la gran mayoría del pueblo español está reconociendo que hubo un periodo de abusos y que no es que llegaron a civilizar a los incivilizados”, declaró.

La referencia fue interpretada como una alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuya reciente visita a México generó controversia por declaraciones relacionadas con la Conquista y la herencia española.

Mundial 2026 marcará nuevo acercamiento

La titular del Poder Ejecutivo federal también recordó que recientemente participó en Barcelona en una reunión internacional de líderes en defensa de la democracia, encuentro que ayudó a fortalecer el acercamiento político entre ambos países.

Posteriormente, el canciller español José Manuel Albares visitó México y ahora será el turno del rey Felipe VI, quien acudirá al Mundial de 2026, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Pese a las diferencias que existieron en años anteriores, insistió en que la relación entre México y España nunca llegó a romperse completamente.

“Lo que hubo fue un momento de visión distinta y nosotros reivindicamos nuestra visión”, explicó.

Finalmente, reiteró que el objetivo central de su gobierno es mantener vivo el reconocimiento histórico de las culturas originarias y del proceso que dio origen al México contemporáneo.

“Vamos avanzando en lo que a nosotros nos importa: el reconocimiento de nuestra historia y el valor de las grandes civilizaciones que formaron lo que hoy llamamos México”, concluyó.

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