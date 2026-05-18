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Felipe VI visitará México para presenciar partido contra Uruguay

El monarca confirmó tanto a la presidenta como a Infantino que acepta su invitación para ese encuentro de la Copa del Mundo en Jalisco

  • 18
  • Mayo
    2026

El rey de España viajará el próximo 26 de junio a Guadalajara para presenciar el partido de fútbol que disputarán la selección española y la de Uruguay en la fase de grupos del Mundial de 2026, según han anunciado este lunes fuentes de Zarzuela.

Felipe VI atiende así las invitaciones cursadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mediante sendas misivas dirigidas al jefe del Estado.

El monarca ha confirmado ya a Sheinbaum e Infantino que acepta su invitación para ese encuentro de la Copa del Mundo, que se disputará en la ciudad mexicana de Guadalajara, han añadido desde la Casa Real.

España se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

En la fase de grupos del Mundial, la Roja se enfrentará primero a la selección de Cabo Verde, después a la de Arabia Saudita y finalmente a la de Uruguay.

El pasado mes de marzo, Sheinbaum confirmó que había enviado una invitación a Felipe VI para asistir al Mundial y explicó que se habían remitido similares invitaciones a todos los países con los que México mantiene relaciones.

La noticia salió a la luz en medio del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con España.


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