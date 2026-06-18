La Casa Real española informó que el monarca hará una escala en la capital mexicana antes de viajar a Guadalajara para asistir al partido entre España y Uruguay

Inicio / Nacional / Sheinbaum se reunirá con Felipe VI el 25 de junio en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá una reunión con el rey Felipe VI de España el próximo 25 de junio en Ciudad de México, en un encuentro que busca fortalecer el diálogo entre ambas naciones tras varios años de desencuentros diplomáticos relacionados con el debate histórico sobre la conquista y el reconocimiento a los pueblos originarios.

La visita fue confirmada por la Casa Real española, que informó que el monarca hará una escala en la capital mexicana antes de trasladarse a Guadalajara para asistir al partido entre España y Uruguay de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Aunque el encuentro será breve, Sheinbaum adelantó que aprovechará la visita para abordar temas vinculados con la historia, la identidad nacional y el papel de los pueblos indígenas en la construcción de México.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que la reunión se realizará la tarde del 25 de junio y tendrá una duración limitada debido a la agenda del jefe del Estado español.

“Es el jueves en la tarde. Viene poco tiempo porque al otro día va al partido de España en Guadalajara, bueno, en Zapopan, en Jalisco”, comentó.

Cabe señalar que dicha visita ocurre después de años de tensiones entre ambos gobiernos derivadas de la petición realizada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para que la Corona española ofreciera disculpas por los agravios cometidos durante la conquista.

En ese contexto, la Casa Real señaló que el viaje se realiza en un escenario de “intensificación de las relaciones bilaterales”, una señal de que ambas partes buscan retomar el diálogo político y fortalecer la cooperación en distintos ámbitos.

El reconocimiento a los pueblos originarios

La jefa del Ejecutivo adelantó que uno de los temas centrales de la conversación será el reconocimiento de las culturas originarias y su relevancia histórica.

“Nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originales, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles y ahora, y el valor que representan para el país”, afirmó.

Sostuvo que México mantiene la postura de impulsar una visión histórica que reconozca la grandeza de las civilizaciones prehispánicas y no únicamente el periodo posterior a la llegada de los europeos.

“Seguimos con la visión de que es muy importante que en España se reconozca la grandeza cultural de México, no como la grandeza cultural que inicia con la colonia, sino la grandeza cultural que viene del origen de los pueblos indígenas, de las grandes civilizaciones”, señaló.

Reconoce gestos recientes del monarca

Consideró que Felipe VI ha mostrado señales de apertura respecto a las demandas históricas planteadas por México.

Además, recordó que, tras la solicitud de disculpas hecha por López Obrador, la respuesta inicial generó controversia debido a que una carta enviada al gobierno español fue difundida públicamente y derivó en críticas hacia el entonces presidente mexicano.

Sin embargo, destacó que la postura ha evolucionado en los últimos años.

“Él dio un paso muy importante desde mi punto de vista”, afirmó.

También, referencia a las declaraciones realizadas por autoridades españolas sobre la relevancia de los pueblos originarios y los abusos cometidos durante la conquista, así como a la asistencia del rey a una exposición dedicada a mujeres indígenas.

“Si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance, sí es un paso que da él en este sentido, de reconocimiento de los pueblos originarios, de los abusos y de la conquista”, sostuvo.

Por otra parte, descartó que se contemple una conferencia conjunta con medios de comunicación debido a la corta duración de la visita.

“No creo que vaya a haber conferencia de prensa, no está considerado porque es muy corto el tiempo”, explicó.

Pese a ello, destacó la relevancia política del encuentro y el hecho de que Felipe VI haya decidido hacer escala en Ciudad de México antes de continuar su viaje a Jalisco.