Valtteri Bottas se despide de Kick Sauber ¡en calzoncillos!

La escudería Kick Sauber de la Fórmula 1 dio a conocer la salida de los pilotos Valtteri Bottas y Zhou Guanyu.

La escudería había anunciado que el piloto Nico Hülkenberg será uno de los volantes del equipo a partir de la próxima temporada.

Además, Kick Sauber este miércoles anunció la incorporación al equipo del brasileño Gabriel Bortoleto, de 20 años de edad, para que haga su debut en la Fórmula 1 el próximo año.

Por tanto, a través de sus redes sociales, el piloto finlandés Valtteri Bottas publicó un video en el que se despidió de la escudería y agradeció el apoyo del equipo.

Al final de la grabación, Valtteri hizo una toma abierta, en la que se observó que no traía pantalón y posaba en calzoncillos.

After three years at @stakef1team_ks we decided to part ways. I want to take this opportunity to thank each & everyone in the team, everyone I’ve worked with, and especially you guys out there for the support then, now and in the future 🫶



Looking forward for what’s to come!… pic.twitter.com/TBe6afRp36