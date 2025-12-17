Detienen a María Vanesa 'N', exasesora de Genaro García Luna

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México a María Vanesa “N”, quien se desempeñó como asesora del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.

Dicha captura se realizó este miércoles 17 de diciembre de 2025, luego de que agentes federales cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, informó la dependencia.

Investigación por empresas y desvío de recursos

De acuerdo con la FGR, María Vanesa “N” habría participado como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., desde donde presuntamente se utilizaron mecanismos del sistema financiero para mover recursos de origen ilícito.

Las indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señalan que dichos fondos estarían vinculados con desvíos de dinero provenientes del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y de la Tesorería de la Federación.

Beneficios para García Luna y su círculo

Según las autoridades, el dinero desviado habría tenido como beneficiario final, entre otros, al propio Genaro García Luna y a integrantes de su familia, en una red financiera que operó durante su paso por el gobierno federal.

Cabe señalar que la exfuncionaria fue ubicada en la alcaldía Benito Juárez, tras labores de inteligencia realizadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

Traslado a penal federal

Tras su detención, María Vanesa “N” fue trasladada para su certificación médica y puesta a disposición de un juez federal en el Centro de Readaptación Social número 16, en Coatlán del Río, Morelos.

Por su parte, la FGR informó que el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formular imputación y definir su situación jurídica en las próximas horas.

