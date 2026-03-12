Verstappen califica a F1 como una 'jungla' por nuevo reglamento

Max Verstappen criticó este jueves a la Fórmula 1 al calificarla como "una jungla" tras quedar en sexto lugar de la parrilla en el Gran Premio de Australia, primer circuito en el que se efectuaron las nuevas regulaciones técnicas de 2026.

Durante las conferencias de prensa brindadas en Shanghái, el cuatro veces campeón del mundo fue bastante rudo al calificar el reglamento.

“Honestamente, ahora mismo es una jungla sobre la pista. Quiero decir, esperaría que se acercara un poco más... pero está claro que, por el momento, no podemos pelear con esos autos”.

Esta no es la primera vez que Verstappen lanza una crítica a las nuevas condiciones del deporte, al mencionar que van "en contra de la diversión", en contra de las carreras y que podrían ser "potencialmente peligrosas".

Aseguran que monoplazas son compleos

De acuerdo con los pilotos, los nuevos monoplazas que se conducen durante esta temporada son complejos, debido a que no cuentan con modificaciones en el chasis y la unidad de potencia.

Presentan un reparto de 50:50 en un motor V6 turno de 1.6 litros con energía recuperada en los frenos, que dificulta el modo de conducción de cada uno de los pilotos por la deficiente distribución de energía.

Una de las preocupaciones de Verstappen es iniciar la carrera con las baterías vacías en los autos híbridos.

“Hay algunas soluciones simples, pero la FIA tiene que permitirlas, con todo lo relacionado con la batería, porque, sí, arrancar con la batería al 0% no es muy divertido y además es bastante peligroso”, manifestó Verstappen. “Se puede ver, quiero decir, casi tuvimos un choque enorme en Melbourne en la largada.

En cuanto a las especulaciones de que podría dejarlo si no se hacen reformas rápidamente, Verstappen señaló:

“No quiero irme, pero también espero, por supuesto, que mejore He tenido conversaciones con la F1 y la FIA y creo que estamos trabajando hacia algo, ojalá, y ojalá eso mejore todo. Espero que ya para el próximo año podamos hacer una mejora decente”.

Mientras tanto, en la búsqueda de más “diversión”, confirmó esta semana que en mayo disputará su primera carrera de resistencia de 24 horas en el histórico circuito de Nürburgring Nordschleife.

Max Verstappen correrá las '24 Horas de Nürburgring'

El cuatro veces campeón de Fórmula 1, Max Verstappen anunció que competirá en la desafiante carrera de las "24 horas de Nürburgring", Alemania.

Verstappen y su equipo informaron el lunes que planea disputar en mayo la célebre prueba de resistencia, compartiendo un Mercedes-AMG GT3 con los colores de Red Bull con sus compañeros Daniel Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer.

Aquí te presentamos la nota completa: Max Verstappen correrá las '24 Horas de Nürburgring'

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