Se esfuman esperanzas de Max Verstappen de ganar en Nürburgring

Ante las posibilidades de que Max Verstappen lograra una victoria en su debut del célebre circuito de Nürburgring, estas terminaron por un problema mecánico en su auto.

El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 lideraba la carrera de 24 horas con más de medio minuto de ventaja, compartiendo un Mercedes AMG GT3 con los experimentados pilotos de autos deportivos Lucas Auer, Jules Gounon y Dani Juncadella. Sin embargo, Juncadella acababa de relevar a Verstappen cuando tuvo que reducir la velocidad por un semieje dañado y perdió el liderazgo antes de entrar a boxes.

Tres horas después del incidente, Juncadella pudo volver a la pista y asegurar que el equipo fuera contabilizado como finalista en el puesto 38 de 160.

Esta victoria fue para el Mercedes del equipo hermano, conducido por Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller y Maxime Martin.

Al disputarse una semana antes de que la F1 regrese con el Gran Premio de Canadá, la carrera de Nürburgring era un proyecto de “lista de deseos” para Verstappen.

Verstappen provocó un impacto inmediato en su primer relevo el sábado por la tarde con un estilo rápido y agresivo típico de su conducción en la F1 al pasar del décimo lugar al primero de la tabla.

En un momento, perdió adherencia al pasar por un bache y se fue largo hacia el césped, quedándose a poco de la barrera, y más tarde protagonizó una reñida batalla por el liderato durante la noche.

Verstappen asegura que disfrutó de la carrera y espera volver en 2027

Ante las cámaras, el piloto de la Fórmula 1 aseguró que disfrutó de su carrera más larga hasta el momento, por lo que esperaba volver para 2027.

"Creo que, en general, es simplemente la competencia, el estilo de carreras de resistencia en el que compartes con compañeros de equipo. La carrera de 24 horas aquí, la pista es súper exigente, así que es toda una combinación", afirmó.

Verstappen conoció Nürburgring tras participar en una serie de carreras más cortas en los últimos meses, además de sus años de experiencia virtual en realistas carreras de simulador en línea.

Con 161 autos inscritos en un circuito de 15,8 millas, Verstappen tuvo que abrirse paso entre autos mucho más lentos y evitó por poco un choque cuando dos Porsche más lentos colisionaron delante de él.

También tuvo que lidiar con condiciones meteorológicas en constante cambio en una pista con desniveles, donde puede estar lloviendo con fuerza en un punto y estar seco en otro.

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