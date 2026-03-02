El Inter Miami visitará la Casa Blanca como campeón de la MLS

El Inter de Miami de Messi visitará la Casa Blanca el próximo jueves 5 de marzo como el nuevo campeón de la MSL Cup 2025.

De acuerdo con el medio The Athletic, quien citó a fuentes de la sede presidencial, la visita de "Las Garzas" a la Casa Blanca será con motivo de su viaje a la capital de EUA para su partido contra el DC United del sábado 7 de marzo.

Esta será la primera vez en la que el "10" de Argentina acuda a la Casa Blanca después de que en enero de 2025 fuera invitado por el expresidente Joe Biden (2021-2025) para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el argentino declinó asistir por problemas de agenda.

Pese a que es una tradición estadounidense que, tanto los campeones profesionales como universitarios, vistan la mansión ejecutiva para ser recibidos por el presidente en turno, esta será la primera vez que un equipo visite el recinto durante el mandato de Trump.

Pues Trump se ha limitado a recibir principalmente a los ganadores de la NBA, la NFL, la NHL y la MLB, así como a campeones olímpicos o de competiciones universitarias.

Además, será el primer equipo en asistir después de dos años, cuando el Columbus Crew visitara en 2024 la Casa Blanca, bajo la presidencia de Biden, como campeón de la MLS Cup el año anterior.

Varios equipos han declinado las invitaciones de Trump o no las han recibido por su desacuerdo con el presidente.

En 2017, Stephen Curry expresó sus dudas sobre asistir a la Casa Blanca antes de que los Golden State Warriors fueran invitados, tras lo que Trump retiró su invitación.

La primera vez que un equipo deportivo profesional visitó la Casa Blanca fue en 1869, cuando los Cincinnati Red Stockings visitaron a Ulysses S. Grant.

