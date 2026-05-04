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Internacional

Lula visitará a Trump esta semana en medio de tensiones con EUA

El presidente de Brasil, viajará a Washington para reunirse con Donald Trump en un contexto de tensiones diplomáticas recientes entre ambos países

  • 04
  • Mayo
    2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizará esta semana una visita oficial a Washington para sostener un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de un periodo de tensiones diplomáticas entre ambos países.

La visita fue confirmada por el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, quien señaló que existe expectativa de que el encuentro permita “fortalecer la buena química” entre ambos mandatarios y contribuya a mejorar la relación bilateral entre dos de las principales democracias de Occidente.

De acuerdo con reportes, la reunión está programada para el próximo jueves, aunque hasta el momento ni la Presidencia de Brasil ni el Ministerio de Relaciones Exteriores han emitido un comunicado oficial detallado sobre la agenda del viaje.

Tensiones recientes entre Brasil y Estados Unidos

El encuentro se produce en un contexto de fricciones diplomáticas que se han intensificado en las últimas semanas.

Uno de los episodios más recientes ocurrió tras la expulsión de Estados Unidos de un policía brasileño destacado en Miami, a quien Washington acusó de presuntas maniobras irregulares relacionadas con el intento de arresto del exdirector de Inteligencia del gobierno de Jair Bolsonaro.

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Este último fue condenado por su participación en un intento de golpe de Estado y posteriormente huyó a Florida.

Como respuesta, el gobierno de Brasil retiró las credenciales de un agente estadounidense en Brasilia y presentó una protesta formal ante la Embajada de Estados Unidos.

Antecedentes de la relación bilateral

La visita de Lula a Estados Unidos había sido inicialmente programada para marzo, pero fue pospuesta sin que ninguna de las partes ofreciera explicaciones oficiales.

En ese mismo periodo también se registró otro incidente diplomático, cuando Brasil negó el visado a un asesor del entorno de Donald Trump que pretendía visitar en prisión a Jair Bolsonaro, expresidente brasileño condenado por conspiración golpista contra el actual mandatario.

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Pese a los recientes conflictos, ambos líderes han mantenido encuentros previos con tono cordial. Entre ellos destacan un breve saludo durante la Asamblea General de la ONU y una reunión de aproximadamente 50 minutos en Malasia el pasado octubre.

Según el canciller brasileño, Mauro Vieira, en aquel encuentro Trump expresó admiración por la trayectoria política de Lula y por su recuperación tras una condena por corrupción que posteriormente fue anulada.

Sin embargo, en los últimos meses Lula ha endurecido sus críticas hacia la política exterior de la administración estadounidense, en un contexto político interno en Brasil donde el mandatario enfrenta presión de cara a las elecciones de octubre, en las que podría competir contra Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.


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