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Internacional

Rey Carlos visitará la Casa Blanca este lunes

Pese al ataque de este sábado en Washington, el Palacio de Buckingham informó que la visita de Estado se realizará tras conversaciones con funcionarios de EUA

  • 26
  • Abril
    2026

La visita de Estado del rey Carlos a Estados Unidos se realizará este lunes según lo previsto a pesar del tiroteo ocurrido este sábado en Washington en un evento al que asistió el presidente Donald Trump, así lo informó el Palacio de Buckingham tras conversaciones con funcionarios estadounidenses.

Carlos y su esposa, la reina Camila, tienen previsto llegar este lunes para una visita de Estado de cuatro días, pero surgieron dudas después de que un hombre abriera fuego contra el personal de seguridad cerca de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado, lo que provocó que los agentes del Servicio Secreto evacuaran rápidamente a Trump del lugar.

Las autoridades estadounidenses creen que el tiroteo probablemente iba dirigido contra el presidente y funcionarios de la administración, según declaró el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche.

Blanche también dijo estar segura de que Charles estaría a salvo durante la visita de esta semana a Estados Unidos.

El viaje de cuatro días, que incluirá una reunión privada con Trump y un discurso ante el Congreso para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, tiene como objetivo reforzar la tensa relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña en medio de las diferencias surgidas por la guerra con Irán.

"Tras las conversaciones mantenidas a ambos lados del Atlántico a lo largo del día, y siguiendo el consejo del gobierno, podemos confirmar que la visita de Estado de Sus Majestades se llevará a cabo según lo previsto", declaró un portavoz del Palacio de Buckingham.


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