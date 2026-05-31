Viven un noche ‘grande’… ¡en la Arena Monterrey!

Ante un lleno en las tribunas, los aficionados regiomontanos se deleitan con las batallas de la función ‘Noche de los Grandes’

En las calles aledañas a la Arena Monterrey comenzó el ambiente de fiesta el pasado sábado… y fue justamente en este recinto en donde la empresa luchística Triple ‘A’ presentó su función denominada ‘Noche de los Grandes’, en donde el platillo principal era la apuesta de las máscaras entre ‘El Original Grande Americano’ y ‘El Grande Americano’, donde este último se llevó el triunfo ante un recinto lleno ‘de bote en bote’.

La cartelera incluyó además luchas en distintas modalidades, entre damas, con Campeonatos en disputa y con aspirantes a la disputa de un título oficial, mismas que se mantuvieron al respetable al filo de la butaca y apoyando con gran algarabía a su gladiador favorito, ovacionando cada momento que era acompañado de pantallas gigantes, pirotecnia, luces y un gran sonido que deleitó al más exigente paladar.

Miles de aficionados presenciaron el evento del ‘arte de Gotch’, en donde se podían ver en el graderío miles de máscaras, atuendos completos y playeras de su luchador favorito y vistosas capas multicolores al interior del coso de la colonia Obrera. Entre los asistentes se encontraban los hermanos Pedro y Gael, quienes junto con sus amigos Alberto, Diego y Alison gozaron eufóricamente cada momento que se presentaba durante la función.

GRANDEZA DE ‘EL GRANDE’

En la antesala del duelo de máscaras entre El Grande Americano y El Original Grande Americano, escuchándose los acordes de la melodía ‘Cielito Lindo’ llegaron los gladiadores. Ya en el ring y luego de ser presentados ante el respetable, el Original le propina un ‘guitarrazo’ al Grande Americano para iniciar el duelo.

Con el incesante apoyo del respetable, que se manifestó en todo momento, en una sangrienta lucha donde hubo de todo en su accionar; desde escaleras, mesas, sillones, latigazos, intervenciones de los luchadores Rayo y Bravo que se enfrascaron en duelo ante los hermanos Julio Bruto con el fin de apoyar a su versión de Grande Americano, aunado también a la participación de Pimpinela Escarlata y Andrea Bazate.

Luego de una serie de intentos por parte del Original para rendir a su oponente, vino la reacción de su rival, quien, aprovechó una fallida embestida de su oponente que se golpeó en el poste, para impulsarse y aplicar un tope supersónico y luego del toque de espaldas al centro del ring, ganar la batalla y su incógnita.

Quien portara la máscara del Original Grande Americano dijo llamarse Chad Gable, haber nacido el 8 de marzo de 1986 en Minneapolis, Minnesota, en los Estados Unidos de América, además de haber participado en los Juegos Olímpicos, representando la lucha grecorromana y, tener una carrera como luchador profesional durante 13 años.

UN TRIUNFO QUE LO LLEVARÁ A DISPUTAR UN CAMPEONATO

Tal y como lo manifiestan los aficionados de antaño, las acciones dieron comienzo en el ring con la lucha inicial, esa misma a la que denominan que es para calentar lona. En la modalidad de cinco esquinas, al contender cinco estetas donde el triunfador se llevaría de premio el ser contendiente por el Campeonato Crucero AAA; en ella se enfrentaron Joaquin Wilde y Cruz del Toro representando al grupo LWO, Mini Vikingo, Lince Dorado y Octagón Jr.

En la contienda salió con la victoria Lince Dorado, quien aplicó las espaldas planas sobre Joaquin Wilde, previo al lance desde uno de los esquineros sobre su oponente. Cabe señalar que, en este enfrentamiento salió lesionado Octagón Jr. quien se encontraba sobre la tercera cuerda preparando una maniobra aérea sobre Joaquin Wilde y durante la ejecución no pudo completar correctamente el giro en el aire y terminó impactando fuertemente la cabeza y la zona cervical contra la lona.

NI TAN ‘TÓXICAS’

En lucha de féminas en la modalidad de Relevos Australianos, donde se enfrentarían tres contra tres; las extranjeras La Catalina, Lola Vice y Bayley se enfrentaron a fracción denominada ‘Las Tóxicas’ integrada por Lady Flammer, La Hiedra, y Lady Maravilla. En una lucha el grupo formado por luchadoras extranjeras se llevaron la victoria, al rendir con espaldas planas la puertorriqueña La Catalina a su oponente Lady Flammer, ante el conteo del referee en turno Raúl ‘Copetes’ Salazar.

CAMPEONATO CRUCERO DE AAA

En duelo titular por el Campeonato Crucero, Laredo Kid exponía su cetro ante Rey Fénix. En una confrontación donde el llaveo, los vuelos y los castigos a diversas partes de su cuerpo, la victoria se la llevó el vecino de Ecatepec, Estado de México; quien tras levantar a su enemigo deportivo y darle vueltas, le aplicó un fuerte ‘crush’ y remató con toque de espaldas para proclamarse nuevo monarca de la división tras un largo reinado del nativo de la ciudad fronteriza del estado de Tamaulipas.

CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE AAA

En un fuerte enfrentamiento en donde estaba en disputa el gallardete Latinoamericano de AAA, el Hijo de Dr. Wagner Jr. exponía su campeonato ante El Hijo del Vikingo. En una batalla en donde las intervenciones del luchador Omos y del empresario luchístico Dorian Roldan, minaron el accionar del ‘Galeno del Mal’, tras serle aplicado un vuelo denominado 480º el ‘Guerrero Medieval’ rinde a Wagner y se lleva el campeonato.

CAMPEONATO DE PAREJAS DE AAA

La dupla integrada por Pyscho Clown y Pagano, mismos que ostentaban el campeonato en juego, se enfrentó a la fracción denominada ‘War Riders’ y que la integran los gladiadores Erik e Ivar. Para este enfrentamiento, una equivocación de Pagano sobre Psyco, quien sale noqueado por el golpe y aprovechando el momento los ‘Saqueadores de la guerra’ aplican espaldas planas y luego del conteo de tres segundos por el Hijo del Tirantes se llevaron el triunfo.

Luego de la conclusión de la batalla, discutieron airadamente los anteriores monarcas, abandonando el cuadrilátero Pagano; tras su salida y mientras se encaminaba a los vestidores, el ‘Psicópata del ring’ es atacado por la espalda por los nuevos monarcas y su anterior pareja que es nativa de Tijuana no apoya a quien es vástago del desaparecido gladiador Brazo de Plata.

EL COLOR DE LA LUCHA LIBRE

La Lucha Libre es un Deporte, que para muchos es considerado como espectáculo. Pero, detrás de este mundo de máscaras y cabelleras, de luces y sonido, de vistosos equipos y estrafalarios atuendos; encontramos un ambiente de unión y fraternidad entre sus seguidores.

Y el pasado fin de semana, esto se constató tanto al interior como fuera de la Arena Monterrey, en donde se llevó a cabo la función de Lucha Libre nombrada como ‘Noche de los Grandes’. Entre los asistentes pudimos ver gente de todas las edades y extractos sociales, también familias enteras que gozaron de principio a fin de este evento.