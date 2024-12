'A Different Man' triunfa sorpresivamente en los Premios Gotham

En una sorpresa que dejó atónito al público del primer gran evento de premios de la temporada en Hollywood, “A Different Man” ("Un hombre diferente”), una comedia oscura sobre dobles, deformidad y autenticidad en la actuación, ganó como mejor película en la edición 34 de los Premios Gotham.

La imprevisibilidad es grande en los Premios Gotham, que utilizan pequeños jurados de expertos y veteranos de la industria cinematográfica para seleccionar a los nominados y ganadores. Pero cuando el elenco de “A Different Man”, incluidos Sebastian Stan y Adam Pearson, subió al escenario el lunes por la noche, el escritor y director Aaron Schimberg parecía visiblemente incrédulo.

“No creo ser la única persona en esta sala que está totalmente asombrada”, dijo Schimberg. “Considerando a los otros nominados, pensé que sería presunción preparar un discurso”.

En una noche estelar en los Gotham que atrajo a Zendaya, Timothée Chalamet y Angelina Jolie, muchos esperaban un triunfo para “Anora” de Sean Baker, una comedia sobre una trabajadora sexual que se casa con el hijo de un oligarca ruso. Llegó como la principal nominada, ganadora de la Palma de Oro en Cannes y quizás una de las principales contendientes al mejor largometraje en los Óscar, pero se fue con las manos vacías.

En cambio, la noche perteneció al estreno de A24 “A Different Man”, que protagoniza Stan como un hombre con deformidades faciales que son curadas. Luego es eclipsado por el personaje interpretado por Pearson, que padece neurofibromatosis, una enfermedad que cubre gran parte de su rostro con tumores benignos.

Los Gotham no son un indicador de los Óscar, aunque varias de sus ganadoras recientes, incluyendo la del año pasado “Past Lives” (“Vidas pasadas”), así como “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) y “Nomadland”, han sido nominadas a mejor película en los Premios de la Academia, donde “Everything Everywhere All at Once” fue además de nominada ganadora.

Si alguno de los premiados del lunes, “Sing Sing” y “Nickel Boys” también resultaron victoriosas, utilizará estos primeros trofeos como trampolín para más galardones está por verse. Pero los Gotham, cuya gala se celebró en el Cipriani Wall Street en Manhattan, tienden a dar una idea del sabor que tendrá la temporada de premios.

Qué tan prominente será la política, y la próxima inauguración presidencial en la carrera de los Óscar de este año es una de las grandes interrogantes a medida que la temporada se intensifica. El lunes, el nombre de Donald Trump no fue pronunciado en el escenario, a pesar de que Stan está en la mezcla de premios por interpretarlo en “The Apprentice” (“El Aprendiz”), ni hubo declaraciones políticas explícitas. Pero varios ganadores parecieron aludir al cambiante clima político.

“Sigamos haciendo el trabajo que realmente importa y hace la diferencia”, dijo Colman Domingo, quien ganó el premio de mejor actuación principal. “Eso es lo que podemos hacer ahora. Eso puede ser la luz en la oscuridad”.

Domingo ganó por su papel protagónico en “Sing Sing”, un drama independiente sobre un programa real llamado Rehabilitación a través de las Artes (RTA por sus siglas en inglés), que ayuda a presos a sanar mediante producciones teatrales. Clarence Maclin, uno de los hombres anteriormente encarcelados que coprotagoniza la película, ganó el premio de mejor actuación de reparto. Los Gotham otorgan premios de actuación de género neutro que incluyen 10 nominados en lugar de los cinco típicos.

“Si alguien me hubiera dicho hace diez años que iba a estar aquí, no lo habría creído”, dijo Maclin.

“Sing Sing”, también de A24, fue posiblemente la ganadora emocional de la noche. El elenco de la película también aceptó un premio honorario. En uno de los discursos más poderosos de la noche, Sean Dino Johnson, miembro fundador de RTA, habló apasionadamente sobre las cualidades redentoras de las artes.

“Estamos aquí esta noche como prueba de que películas como ‘Sing Sing’ no solo entretienen”, dijo Johnson. “Cambian vidas”.

La película de RaMell Ross “Nickel Boys”, una adaptación fotográficamente impactante a la novela de Colson Whitehead, también ganó dos premios importantes: mejor director para Ross y actuación revelación para Brandon Wilson. La película de Ross, sobre dos adolescentes negros en una escuela-reformatorio abusiva de la época de la segregación racial en Florida, está filmada en gran parte desde la perspectiva en primera persona de sus dos personajes principales.

Para muchos, los Gotham son una oportunidad para causar una impresión con un discurso que ayuda a solidificar sus posibilidades de premios. Con ese fin, los Gotham entregaron varios premios honorarios. La cosecha de este año fue particularmente estelar, incluyendo a Zendaya por “Challengers” ("Desafiantes"), Jolie por “Maria”, Chalamet y James Mangold por “A Complete Unknown” (“Un completo desconocido”), Denis Villeneuve por “Dune: Part Two” (“Duna: Parte Dos”), el elenco de“The Piano Lesson” (“La lección de piano”) y Franklin Leonard, fundador de la plataforma de guiones no producidos The Black List.

Jolie, quien interpreta a la cantante de ópera Maria Callas en “Maria” del director chileno Pablo Larraín, también habló sobre las artes.

“Es tan importante que el arte se enseñe en nuestras escuelas, y es preocupante que se esté reduciendo”, dijo.

Zendaya, homenajeada por su actuación en “Challengers” de Luca Guadagnino, tomó un momento para agradecer a su acompañante. “Mi mamá está aquí esta noche”, dijo. “Un saludo a mamá”.

Chalamet leyó un breve discurso sobre su transformación para interpretar a Bob Dylan en “A Complete Unknown”.

“Estudiar y sumergirme en el mundo de Bob Dylan ha sido la mayor educación que un joven artista puede recibir”, dijo Chalamet. “Si ya eres fan de Bob Dylan, esto tendrá perfecto sentido para ti. Si no estás familiarizado con su trabajo, quizás nuestra película pueda servir como una humilde puerta de entrada a uno de los grandes poetas y cronistas de nuestros tiempos”.

El premio de mejor documental fue para “No Other Land”, una película realizada por un colectivo de cineastas palestinos e israelíes que muestra la ocupación israelí de un pueblo palestino en Cisjordania a lo largo de los años. A pesar de ser uno de los documentales más aclamados del año, “No Other Land” sigue sin tener un distribuidor estadounidense.

La película de Payal Kapadia "All We Imagine as Light” , un drama poético sobre tres mujeres en la Mumbai moderna, recibió el premio a la mejor película internacional. Aunque fue la primera película india en competencia en más de 30 años en el Festival de Cannes, India optó por no postularla para competir al Óscar.

El premio a la directora revelación fue para Vera Drew por “The People’s Joker”, una parodia de superhéroes sobre la identidad de género. Drew agradeció a Warner Bros. “por no demandarme” y a Nicole Kidman, quien se encontraba en el público porque ”‘Batman Forever’ fue cuando me di cuenta de que era trans”, dijo Drew.

Comentarios